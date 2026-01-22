Liga F decreta un minuto de silencio en sus partidos de este fin de semana por los accidentes ferroviarios

A detailed view of the Puma official match ball prior to the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Sevilla FC at Alfredo Di Stefano stadium on January 10, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Liga F anunció este jueves que ha acordado que antes del inicio de todos los partidos correspondientes a la jornada 17 de la Liga F Moeve se guarde un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos esta semana en las localidades de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El organismo recalco que este minuto de silencio "será respetado de manera conjunta por los clubes, las futbolistas y las árbitras, como gesto de homenaje y recuerdo en todos los estadios de la competición".

"Estos trágicos sucesos, que han conmocionado a la sociedad española, han provocado el fallecimiento de varias personas y han dejado numerosos heridos, generando una profunda consternación en todo el país. Con este gesto, Liga F y el fútbol femenino español se suman al luto colectivo, mostrando su cercanía y respeto hacia las víctimas y sus familias, y reafirmando el compromiso de la competición con los valores de solidaridad, empatía y unión en momentos especialmente difíciles", sentenció Liga F.