Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa se verán al completo en DAZN en Orange TV

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La acb refuerza desde este martes 2 de diciembre su presencia televisiva con la llegada de DAZN Baloncesto a la plataforma Orange TV, lo que permitirá a los clientes con el paquete 'todo el fútbol' acceder a todos los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa sin cambios de tarifa.

Según explicó la acb, los abonados de Orange TV podrán ver los contenidos de DAZN Baloncesto directamente en la aplicación de DAZN o a través de tres nuevos canales lineales -diales 126, 127 y 128- integrados en la interfaz de Orange TV y disponibles en cualquier dispositivo compatible.

"Con esta incorporación, los usuarios tendrán acceso en directo a todos los encuentros de la Liga Endesa y la Copa del Rey, además de las próximas ediciones de la Supercopa Endesa", aseguró la acb.

La oferta se completa con la presencia de la NBA, que incluirá 180 partidos de la fase regular, el All-Star Weekend, los Playoffs, las Finales de Conferencia -una en directo y otra a la carta- y las NBA Finals de 2026, que estarán disponibles a la carta.