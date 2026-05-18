La Liga y la Supercopa 2026 ya están en el museo del Barça

Ronald Araújo, Hansi Flick, Joan Laporta y Rafa Yuste durante la ceremonia de presentación de los trofeos de LaLiga EA Sports y la Supercopa de España del FC Barcelona, celebrada en el museo del club en Barcelona - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Liga EA Sports y la Supercopa de España conquistadas por el FC Barcelona en la temporada 2025/26 ya se encuentran expuestas en el Museo del club, tras el acto de entrega celebrado este lunes en el Barça Immersive Tour.

Los trofeos, la 29ª Liga y la 16ª Supercopa del conjunto blaugrana, fueron depositados en el museo por el entrenador Hansi Flick y el capitán del primer equipo, Ronald Araújo, en un acto simbólico de cierre de temporada.

En la ceremonia también participaron el presidente interino del club, Rafa Yuste, y el presidente electo Joan Laporta, en una jornada en la que el club quiso dar visibilidad a los éxitos logrados durante el curso.

Ambos títulos fueron conquistados por el conjunto azulgrana tras imponerse en sendos Clásicos ante el Real Madrid, y llegan al museo un día después de cerrar la Liga con un pleno de victorias como local en el Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona destacó en un comunicado el valor simbólico de estos trofeos dentro de un proyecto deportivo que, bajo la dirección de Flick, consolida un equipo joven y competitivo de cara a la próxima temporada.