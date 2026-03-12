Las Ligas Europeas pedirán a UEFA un cambio en el reparto de los ingresos de sus competiciones de clubes

Claudius Schäfer, presidente de Ligas Europeas, se dirige a sus miembros durante la Asamblea General - EUROPEAN LEAGUES

Las Ligas Europeas propondrán a la UEFA una nueva distribución de los ingresos para el próximo ciclo pensando en todos los clubes y no sólo en "los 30 mejores y marcas globales" para evitar que se repita que "una parte desproporcionada" hacia aquellos que participan en sus competiciones, mientras que también creen que deben participar de forma más activa en la configuración de un calendario cuya expansión está "en un punto crítico".

Actualmente, el 74 por ciento de los ingresos de las competiciones de la UEFA que se destinan a los clubes participantes (2.437 millones de euros) se reparte entre los 36 equipos de la Liga de Campeones, mientras que los que no juegan en estas competiciones reciben tan sólo 308 millones en total, el 7 por ciento de los ingresos totales.

"La semana que viene me reuniré con el presidente Aleksander Ceferin y seré claro y firme: debemos actuar ya. Las próximas negociaciones sobre la distribución de los ingresos de las competiciones de clubes para el ciclo 27-31 son una oportunidad concreta e inmediata. No la desaprovechemos, pensemos en el fútbol que queremos para las próximas generaciones, no sólo para el próximo ciclo de competiciones", señaló Claudius Schäfer, presidente de Ligas Europeas, en su discurso durante la Asamblea General celebrada en Sofía.

El dirigente recalcó la necesidad de "mantener vivos los sueños de la afición de 1.500 clubes profesionales, no sólo la afición de los 30 mejores clubes y marcas globales" y que "la forma en que se redistribuyen estos ingresos internacionales, con una parte desproporcionada que fluye hacia el mismo puñado de clubes que participan regularmente en competiciones internacionales, es el principal impulsor de la preocupante polarización" que se está viviendo "en todo el deporte".

Para el suizo, "la brecha entre unos pocos grandes clubes y el resto está, en ciertos mercados, alcanzando niveles insalvables", y por este motivo quieren impulsar "un cambio significativo en la redistribución de los ingresos de las competiciones internacionales de clubes", sin dejar de abogar "por un control de costes y una regulación del gasto más rigurosos en todos los ámbitos".

Schäfer admite que tienen "un lugar en la mesa" en la UEFA, aunque ve "deficiencias" en la posición y representación. "Creo que en la UEFA saben que hay un margen de mejora considerable, y seguimos confiando en que trabajarán en ello. Nos involucraremos de forma constructiva y les exigiremos cuentas", expresó, lamentando que no sea el caso de la FIFA, "que conserva el poder de tomar decisiones unilaterales que afectan a todo el ecosistema, con escasa responsabilidad por las consecuencias".

"Las ligas nacionales son el alma del fútbol y las Ligas Europeas seguirán luchando por un ecosistema futbolístico justo, equilibrado y sostenible, para todas las ligas, clubes y, en última instancia, para todos los aficionados", añadió el dirigente, que ve "bajo una enorme presión" a los campeonatos domésticos, sobre todo por culpa de una "expansión del calendario" que ha llegado a "un punto crítico".

"SEREMOS PROACTIVOS Y CONSTRUCTIVOS"

"No nos oponemos al desarrollo del fútbol internacional, pero su expansión no debe ir en detrimento de las ligas nacionales porque causa importantes interrupciones operativas para nuestras ligas y clubes. Y va acompañada de un producto internacional que se vuelve más potente en el mercado cada temporada. Los ingresos del fútbol internacional están creciendo a un ritmo significativamente mayor que los de las ligas nacionales. Existe un proceso continuo de canibalización del valor de las ligas nacionales, y no podemos ignorarlo", avisó.

De este modo, quieren "trabajar de forma diferente, y mejor" con todas las partes "interesadas". "A lo largo de los años, las Ligas Europeas han sido criticadas en ocasiones por ser una organización centrada en las quejas, más reactiva que proactiva, pero ese enfoque está cambiando y estamos avanzando con nuestras propias ideas sobre cómo desarrollar el fútbol y cómo proteger a las ligas nacionales, que representan la columna vertebral de toda nuestra industria y la base de la pirámide futbolística. Seremos proactivos y constructivos, y no sólo presentaremos objeciones, sino soluciones", resaltó.

El mandatario pidió no olvidar que "más del 90 por ciento de los clubes europeos compiten y se desarrollan exclusivamente a nivel nacional" y que desean que "todos, no sólo los de élite, se desarrollen, crezcan y se gestionen de forma financieramente sostenible".

"Para lograrlo, nuestras ligas miembro invierten un enorme esfuerzo en el desarrollo de complejos marcos regulatorios a nivel nacional con redistribución de ingresos, control de costes y normas de gasto. Todo esto tiene un único objetivo que es el de presentar a nuestros aficionados y socios comerciales un producto atractivo y competitivo en el campo", prosiguió Schäfer, para el que "la protección del equilibrio competitivo es una piedra angular" de su organización.