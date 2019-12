De Ligt gana el Trofeo Kopa al mejor joven y Alisson alza el Yashin como mejor portero

Publicado 02/12/2019 21:28:40 CET

El atlético João Félix fue tercero Ter Stegen, segundo mejor guardameta del año

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El holandés Matthijs de Ligt ha conquistado este lunes el Trofeo Kopa, que otorga la revista France Football en el marco de la gala del Balón de Oro y que premia al mejor futbolista de menos de 21 años del mundo, mientras que el brasileño Alisson Becker ha recibido el primer Trofeo Yashin como mejor portero del año.

De esta manera, el neerlandés recoge el cetro del delantero francés del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, ganador de la primera edición del galardón y que este año no pudo optar a repetirlo porque este mismo año cumple los 21 -el 20 de diciembre-. De Ligt, decimoquinto en la general del premio, se ha coronado con los votos de los ganadores históricos del Balón de Oro, que son los que deciden al mejor joven del curso.

En esta ocasión, han decidido premiar el año del holandés, que contribuyó decisivamente a que el Ajax de Ámsterdam alcanzase las semifinales de la Liga de Campeones más de veinte años después; el central fue el artífice del gol de la victoria de la vuelta de cuartos ante la Juventus, que posteriormente se hizo con sus servicios a cambio de 75 millones de euros.

"Estoy muy contento, es un honor estar en el podio junto a tantos grandes futbolistas. Me gustaría dar las gracias al Ajax, el club en el que he crecido y que tanto me ha dado; a la Juventus, a mi familia y a mis amigos. Disfrutad, hay tantos grandes jugadores aquí que solo podemos pasarlo bien", señaló De Ligt al recoger su galardón.

De Ligt ha coronado un podio que han completado el inglés Jadon Sancho (Borussia Dortmund) y el portugués del Atlético de Madrid João Félix -vigésimo octavo en la general del Balón de Oro-, segundo y tercero en la votación respectivamente.

Entre los finalistas se encontraban el ucraniano Andriy Lunin (Real Valladolid), el nigeriano Samu Chukwueze (Villarreal), el italiano Moise Kean (Everton), el francés Matteo Guendouzi (Arsenal), el alemán Kai Havertz (Bayer Leverkusen), el japonés Kang-in Lee (Valencia) y el brasileño Vinicius Jr. (Real Madrid).

Por su parte, Alisson Becker ha inaugurado el palmarés el Trofeo Yashin, que homenajea al mítico guardameta soviético Lev Yashin y que premia al mejor portero del año, elegido, igual que el Balón de Oro, por periodistas especializados de todo el mundo. En el podio le acompañaron el titular del FC Barcelona, el alemán Marc-André Ter Stegen, que fue segundo, y el también brasileño Ederson Moraes (Manchester City).

"Es un honor estar aquí con estos enormes jugadores, tanto hombres como mujeres. Me gustaría dar las gracias a mi mujer, a mis padres, que están en Brasil, y a Dios; me ha dado la oportunidad de ganar la Champions. No me siento afortunado, sino bendecido", explicó Alisson.

También eran finalistas el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea), el esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid), el francés Hugo Lloris (Tottenham), el esloveno Samir Handanovic (Inter de Milán), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el camerunés André Onana (Ajax) y el polaco Wojciech Szczesny (Juventus).