'La Ligue d'Égalité' llega por primera vez a Ghana para impulsar el fútbol femenino. - FUNDACIÓN LALIGA

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'La Ligue d'Égalité', promovido por la Fundación LaLiga junto a la ONG Petrichor, a la agencia IREVA Sports y a la firma Sports Creates Memories, ha llegado por primera vez a Ghana, donde "más de 150 niñas y mujeres de Acra y sus alrededores participarán en esta una iniciativa que combina fútbol, educación, oportunidades y diversión".

Así lo describió este jueves LaLiga en un comunicado de prensa. "El movimiento no para de crecer por toda África debido al gran momento de popularidad que está viviendo el fútbol femenino en dicho continente", subrayó esa nota tras "la fantástica acogida que ha tenido en Ghana".

"El arranque del programa de actividades tuvo lugar la semana pasada, en la que se realizaron varias jornadas formativas para las entrenadoras del proyecto. Un monitor cualificado de la Fundación LaLiga ha impartido un curso para 30 entrenadoras bajo la metodología sociodeportiva 'Valores para Ganar', un pilar esencial de sus proyectos tanto en España como en el resto del mundo", indicó LaLiga en su texto de prensa.

Luego explicó que esa metodología "combina deporte con crecimiento personal, trabajo en equipo y formación técnica para el desarrollo de procesos de educación que repercuta positivamente en las entrenadoras del proyecto, que posteriormente trasladarán sus conocimientos para impactar directamente en las niñas".

"Asimismo, durante el fin de semana dio comienzo la competición deportiva en formato liga de seis semanas, en la que participarán en torno a 100 jugadoras de las categorías sub-13 y sub-16, procedentes de cinco clubes de la capital de Ghana y sus alrededores. Todas las participantes recibieron su uniforme de equipo y contarán con el apoyo para la celebración de entrenamientos que realizan", precisó la nota.

También se realizó una jornada del programa 'Mini Stars', por el que "se introducirán a hasta 50 niñas menores de 12 años al fútbol mediante sesiones inclusivas centradas en la convivencia y la diversión de las participantes", según recalcó LaLiga en su comunicado.

Aintzane Encinas, exdelantera de la Real Sociedad y actual patrona de la Fundación LaLiga, inauguró esa sección con un clínic que dio paso a partidos amistosos entre distintas comunidades. "Esta competición está diseñada para empoderar a las jóvenes a través del deporte", señaló el comunicado sobre lo que persigue 'La Ligue d'Égalité' en cada país.

Su objetivo es brindar "un entorno seguro y estructurado donde puedan jugar al fútbol organizado, aprender habilidades esenciales para la vida e interactuar con sus comunidades". "El torneo también tiene como objetivo abordar los desafíos socioeconómicos creando caminos futuros en la vida para los participantes", agregó LaLiga en su texta.

Por otro lado afirmó Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, que 'La Ligue d'Égalité' "puede transformar vidas". "Este proyecto no solo ofrece una plataforma para que las niñas jueguen al fútbol, sino que también les brinda herramientas para su crecimiento personal y formativo. Creemos firmemente en el poder del deporte par a impulsar el cambio social y estamos comprometidos a apoyar iniciativas que promuevan la igualdad y la inclusión", comentó sobre la iniciativa.

Trésor Penku, 'managing director' de LaLiga en África, dijo que la llegada de 'La Ligue d'Égalité' a Ghana "refleja el compromiso" de su ente "con el desarrollo del fútbol" y "el impacto social" en su entorno. "Seguimos apostando por proyectos que generan oportunidades reales para niñas y jóvenes, utilizando el deporte como una herramienta de inclusión, educación y transformación positiva en las comunidades", zanjó.