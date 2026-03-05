La Ligue D' Égalité en Camerún, proyecto de la Fundación LaLiga, finaliza su quinta edición

Archivo - La Fundación LaLiga promueve la cuarta edición de 'La Ligue D'Égalité' en Camerún - LALIGA - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Yaundé, capital de Camerún, acogió el pasado 28 de febrero la jornada final de la competición 'La Ligue d'Égalité', proyecto fundado en 2022 por Petrichor y la Fundación LaLiga con el objetivo de ofrecer oportunidades y espacios seguros para que niñas y jóvenes puedan jugar al fútbol y que ya cuenta con cinco ediciones.

Este torneo también se centra en el desarrollo del liderazgo, el fortalecimiento de la confianza y la enseñanza de valores y habilidades para la vida adquiridas a través del deporte. Consistente en la primera y única liga de fútbol reglada en el país centroafricano dirigida a niñas menores de 13, 15 y 17 años, la competición se ha disputado en dos sedes: Rain Forest International School y Stade Bandeko Ewokang, y ha contado con la participación de 6 clubes de la ciudad compuestos por más de 500 niñas y mujeres que se han beneficiado de las diferentes acciones.

Además, dando continuidad a una actividad complementaria implementada en las pasadas temporadas, este proyecto también ha impactado a más de 200 niñas de 8 a 12 años con una introducción a este programa sociodeportivo en sus comunidades, según el comunicado de LaLiga. Todas ellas recibieron material deportivo, así como una capacitación dirigida por monitores expertos en fútbol, liderazgo y buenos hábitos saludables.

Nuevamente, dentro del marco de este programa, se ha impartido un curso de entrenadoras impartido por instructores de la Fundación LaLiga, a través de la metodología 'Valores para Ganar'. Un total de 37 mujeres completaron esta formación gratuita, que enseña cómo integrar liderazgo, habilidades para la vida y respeto mediante técnicas de entrenamiento.

"Este programa ha contribuido a la inserción laboral de entrenad oras formadas en el marco del proyecto. Y como novedad esta temporada, Petrichor ha establecido una alianza con UNICEF Camerún, lo que ha permitido ampliar el impacto del proyecto", destacó la entidad.

El presidente de Petrichor y cofundador del proyecto, Paul Dreisbach, destacó el alcance global de la iniciativa, ya que "esta liga es mucho más que una competición de fútbol". "Es una plataforma para que las jóvenes desarrollen las habilidades que necesitan para tener éxito en la vida, tanto dentro como fuera del campo. Estamos contribuyendo a formar a las futuras líderes que impulsarán cambios positivos en sus comunidades", afirmó.

Por su parte, el delegado internacional de LaLiga en Camerún, Georges -Henri Alladjim, aseguró que "desde el primer día de esta aventura, LaLiga ha contado con socios excepcionales para generar transformaciones positivas en la comunidad de forma constante". "Empoderar a niñas a través de la práctica deportiva, fomentar la inclusión y la solidaridad, y construir amistades duraderas más allá de las diferencias demuestra el verdadero poder de nuestro fútbol", agregó.

El evento de cierre contó con la presencia del Embajador de España en Camerún, Juan Pedro Pérez-Gómez Delaunay. La actividad de este programa ya ha llegado a otros países como Kenia y Sudáfrica, convirtiéndose en un movimiento social y un proyecto referente en la inclusión deportiva de las mujeres, promoviendo la igualdad y la inclusión a través del fútbol a través de una metodología innovadora y avalada internacionalmente.