Lindsey Vonn se cae en el descenso y se despide de los Juegos

08 February 2026, Italy, Cortina d'Ampezzo: US' Lindsey Vonn is transported away by helicopter after falling during the Women's Downhill Alpine Skiing competition during the 2026 Winter Olympic Games Milan-Cortina. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn acaparó este domingo los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo al caerse a los diez segundos de iniciar su descenso y tener que se ser intervenida en un hospital, una jornada en la que Estados Unidos ganó el oro por equipos en patinaje artístico.

La norteamericana, de 41 años y que competía con el ligamento cruzado de la rodilla roto, perdió el control en un salto tras engancharse en una puerta con el brazo izquierdo y cayó violentamente. Inmediatamente se agarró la rodilla izquierda lesionada y gritó de dolor al detenerse. Fue trasladada en helicóptero tras un largo tratamiento in situ.

Tras el incidente, se produjo un silencio atronador en la zona de meta, donde se encontraban espectadores como el rapero Snoop Dogg o el esquiador italiano Alberto Tomba, que había encendido el pebetero olímpico el viernes. Su compañera de equipo Breezy Johnson, actual campeona del mundo, se colgó el oro para emular el triunfo de Vonn en el descenso olímpico de 2010.

La temporada pasada, Vonn salió de su retirada con una rodilla derecha parcialmente artificial, con el objetivo de conseguir más gloria olímpica en la pista Olimpia delle Tofane, donde ha ganado 12 de sus 84 carreras de la Copa del Mundo. Lideraba la clasificación de descenso de esta temporada con dos victorias y podios en las otras tres carreras, antes de lesionarse la rodilla hace nueve días en una caída en el descenso de Crans-Montana.

Aun así, la norteamericana decidió competir en los Juegos Olímpicos y quedó tercera en la última sesión de entrenamiento del sábado, compitiendo con una rodillera. Su búsqueda de la gloria terminó con una operación en el hospital por una fractura en la pierna izquierda. "Eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!", escribió en redes sociales Rafa Nadal, ejemplo del impacto del momento.

En cuanto al resto de la jornada olímpica, Estados Unidos se hizo con el oro por equipos en patinaje artítico gracias a Illia Malinin, quien impresionó con un triple Axel, 200.03 de puntuación por delante del japonés Sato Shu y el italiano Matteo Rizzo.

Además, el alemán Max Langenhan ganó el oro en luge, por delante del austriaco Jonas Müller y el italiano Dominik Fischnaller. Mientras, el noruego Sander Eitrem voló en el patinaje de velocidad de 5000 metros, en un podio que completaron el checo Metodej Jílek y el italiano Ricardo Lorello.

El austríaco Benjamin Karl se consagró campeón olímpico del eslalon gigante paralelo y logró el segundo oro consecutivo, convirtiéndose en el primero desde 2006 en revalidar el título. La checa Zuzana Maderova ganó la prueba femenina. Por otro lado, el noruego Johannes Klæbo se consagró campeón en el esquiatlón masculino, tras imponerse al francés Mathis Desloges y al también noruego Martin Lowstrom Nyenget.

En biatlón, Francia se llevó el oro al imponerse con un tiempo de 1:04:15.5. Italia se quedó con la medalla de plata, impulsada por el apoyo del público local, mientras que Alemania completó el podio.