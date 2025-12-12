Lisci: "Las rachas se rompen y vamos al Camp Nou convencidos de que podemos hacerlo"

Archivo - Alessio Lisci, head coach of CA Osasuna, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and CA Osasuna at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on November 8, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CA Osasuna, Alessio Lisci, aseguró este viernes que su equipo viaja al Spotify Camp Nou "convencido" de poder romper la racha blaugrana como local y avisó de que deberán "saber jugar" ante la particular forma de defender del FC Barcelona, un desafío que afrontan reforzados por la victoria ante el Levante y por la pequeña racha de resultados positivos recientes.

"Puedes ganar tres puntos o no ganarlos. No me vale el discurso de que el partido importante es el de la semana que viene ante el Alavés, por supuesto que lo es, pero antes hay otro partido. Allí han perdido todos, pero las rachas, tarde o temprano, se rompen. Tenemos que intentarlo y estar convencidos de que lo podemos hacer", afirmó Lisci en rueda de prensa.

El técnico italiano también subrayó que su equipo deberá adaptarse a un Barça "que defiende de una forma totalmente diferente", con un fuera de juego "muy expuesto" que condiciona la manera de atacar, y explicó que la semana posterior a la victoria ante el Levante ha sido positiva "a nivel anímico", aunque recalcó que la confianza del vestuario "siempre ha estado bien" por el compromiso del grupo y la sensación interna de estar en el camino correcto.

Sin embargo, admitió que ganar "refuerza" el trabajo y les reafirma de cara a un reto tan exigente como el de este sábado en el Camp Nou. Por otro lado, profundizó en las dificultades tácticas que plantea el Barça, un equipo que, según dijo, obliga a cualquier rival a cambiar su manera habitual de atacar.

"No hemos tenido prácticamente días para trabajarlo y hay que atacarles de una forma totalmente diferente a lo que hacemos en Liga, nosotros y cualquiera. Ellos te exponen a jugártela con el fuera de juego y tú, a ir o no ir. Además hacen cien millones de cosas bien, pero la gran diferencia con los demás equipos es la forma de defender", apuntó.

Sobre la posibilidad de aprovechar la velocidad de algunos futbolistas 'rojillos', Lisci reconoció que Osasuna no destaca especialmente por esa virtud, aunque sí cuenta con "algún perfil que les puede hacer daño". Por ello, insistió en la importancia de gestionar los esfuerzos y los relevos para mantener frescura durante los 90 minutos.

En defensa, admitió que el Barça obliga a priorizar. "Tienen muchas estrellas y taparlas a todas no es tan fácil. Hay que priorizar, saberlos llevar donde queremos nosotros, saber hacer las ayudas que queremos, jugar con las líneas de pase para ir tapándolas. Hay que hacer muchas cosas bien para controlar y, aun así, siempre tienen tres, cuatro, cinco ocasiones claras contra todos. Ellos tienen que fallar, nosotros tenemos que acertar* Se tiene que dar muchas cosas", señaló, resignado pero ambicioso.

Sobre la dinámica reciente lejos de El Sadar, Lisci destacó que los puntos sumados en las dos últimas salidas también les refuerzan. "Todo depende del punto de vista. Podemos verlo desde que no hemos ganado fuera, pues sí. Queremos ver que de los tres últimos sólo hemos perdido uno, pues también. El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío", dijo.

En cualquier caso, recalcó que el equipo "cada día está más confiado" y que victorias como la del Levante o la lograda en Copa, así como el empate en Mallorca, componen "una pequeña racha que queremos alargar".

Con todo, Lisci insistió en que el foco es absoluto en el Barça. "Es un partido diferente porque el Barça es el Barça. Nuestro partido es el Barça. Hay que intentarlo porque todo puede pasar en el fútbol y ahí estaremos", concluyó.