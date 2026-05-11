Lisci: "Tenemos que levantarnos rápido, porque no podemos jugar contra el Atlético groguis"

Archivo - October 18, 2025, Madrid, Madrid, Spain: ALESSIO LISCI heach coach of Club Atletico Osasuna during the EA Sports La Liga soccer match ATLETICO DE MADRID vs. CLUB ATLETICO OSASUNA, held on October 18, 2025, at the Riad Air Metropolitano, Madrid, - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de CA Osasuna, Alessio Lisci, advirtió que deben levantarse "rápido" del "palo importante" que supuso la derrota por 3-2 ante el Levante UD en LaLiga EA Sports, antes de enfrentarse al Atlético de Madrid este martes, partido para el que no pueden estar "groguis".

"Nos viene muy bien, a pesar de no haber tenido mucho tiempo para trabajar el partido, que el partido sea enseguida. La verdad es que ha dejado mucha secuela el partido del otro día a nivel de sensaciones negativas, también dentro del vestuario porque ha sido un palo importante para todos porque eran tres puntos que, en este momento, ya estaríamos salvados al cien por cien y podríamos mirar solo y exclusivamente a Europa", expresó el italiano en declaraciones publicadas por el club.

Lisci sabe que, de haber ganado el encuentro al Levante UD, en el que llegaron a ir dos goles por delante, estarían "en plaza europea actualmente". "Esto nos hace mucho daño, mucho. Lo que tenemos que hacer es levantarnos rápido porque no podemos jugar contra el Atlético de Madrid groguis o con esas secuelas aun en el cuerpo", advirtió.

"Tenemos que levantar la cabeza, estar positivos todo el mundo y que seamos nosotros los que mañana salgamos al campo y enchufemos a nuestra afición, que yo sé que nuestra afición lo va a dar todo desde el calentamiento, lo tengo clarísimo. Nosotros tenemos que hacerles sentir orgullosos de lo que ven en el campo, es muy importante", agregó.

El técnico del equipo 'rojillo' confesó que sus jugadores están "muy tristes" por la derrota en el Ciutat. "Por mucho que desde fuera parezca que no es así. Seguramente la afición estaba igual de triste que nosotros. Pero ese ambiente no nos ayuda nada de cara a mañana", comentó.

"Hay que pasarlo, es justo y correcto estar así después del partido e incluso el día siguiente, pero hoy hay que mirar al Atlético de Madrid, no podemos seguir dándole vueltas a esto porque nos estaríamos haciendo daño y lo que queremos nosotros, vosotros y la afición es ganar mañana", señaló.

Lisci insistió en que deben "dejar atrás el Levante y pensar en que viene un gran equipo" para luchar por los tres puntos ante el Atlético. "Tenemos una gran oportunidad para volver a revalidar lo que estamos haciendo. Mañana tenemos que ser nosotros los que demos el primer paso en el partido para que la afición esté orgullosa de nosotros", afirmó.

"A la afición no le puedo decir nada porque más de lo que están haciendo no pueden hacer. Yo estoy encantado con la afición. Entiendo que, si alguien está enfadado o cualquier otra palabra parecida a enfadado con lo del otro día, me parece normal y lo asumimos por completo. A la afición le doy las gracias porque siempre suman", expresó sobre los seguidores 'rojillos'.

Sobre el Atlético de Madrid, Lisci defendió que "tiene uno de los mejores entrenadores de Europa y es una evidencia". "A mí me gusta mucho. A alguien le puede gustar más o menos, pero nadie puede decir que no es de los mejores entrenadores de Europa porque los resultados lo marcan y el trabajo que ha hecho en el Atlético es increíble", elogió a Diego Pablo Simeone.

"A partir de ahí, tiene un estilo muy claro. En Mestalla ganaron 0-2 jugando con canteranos y el estilo no cambió. Es un entrenador con las ideas muy claras. El equipo tiene las ideas clarísimas jueguen canteranos o titulares, el partido va a ser muy difícil y el año pasado ya lo vivisteis. Fue una victoria muy difícil a la que hay que darle muchísimo valor. Jugar contra el Atlético de Madrid siempre es muy difícil", zanjó.