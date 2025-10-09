El lituano Manfredas Lukjancukas pitará el España-Georgia

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegiado lituano Manfredas Lukjancukas será el encargado de arbitrar el partido de clasificación al Mundial 2026 que jugarán España y Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche este sábado, según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El lituano estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Vytenis Kazlauskas y Mangirdas Mirauskas. De cuarto ejercerá Donatas Rumsas, también de nacionalidad lituana, y el encargado de VAR será el portugués Tiago Martins, junto al lituano Donatas Simenas.

Esta temporada, Lukjancukas dirigió la goleada del Bayern de Múnich al Pafos (1-5) en Chipre en la segunda jornada de la Liga de Campeones, y será la primera vez que arbitre un encuentro de la selección española.