LIV Golf hace cambios en su estructura directiva y "se centra en conseguir socios financieros a largo plazo"

Archivo - Talor Gooch of Smash team celebrate the victory during the final round of the LIV Golf Andalucia at Golf Club Royal of Valderrama on July 13, 2025 in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

LIV Golf anunció este jueves nuevos nombramientos en su Junta Directiva y confirmó que "se centra en asegurar socios financieros a largo plazo que respalden su transición desde una fase inicial a un modelo de inversión diversificado con múltiples socios", en un momento en el que está en duda su continuidad ante los rumores de la retirada del apoyo financiero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).

Según indicó el circuito saudí en su página web, "esta evolución estratégica, acelerada por el rendimiento récord de la liga en 2026", incluye el nombramiento de una nueva Junta Directiva "independiente", liderada por Gene Davis y Jon Zinman, "expertos con amplia experiencia y trayectoria comprobada en la gestión de situaciones complejas y la generación de valor para organizaciones globales". Ambos se encargarán de "evaluar las diversas oportunidades estratégicas" que han surgido con el crecimiento de la liga.

"LIV Golf ha creado algo verdaderamente único como una liga global con aficionados apasionados, talento de primer nivel y un impulso comercial demostrado", afirmó Davis. "El equipo directivo, junto con Jon y conmigo, vemos una clara oportunidad para ayudar a la liga a formalizar su estructura, atraer y asegurar capital a largo plazo y posicionar el negocio para el crecimiento, al tiempo que continuamos promoviendo el golf en todo el mundo. Esperamos posicionar a LIV Golf para el éxito futuro", añadió.

El LIV Golf apuntó que "ha construido una plataforma diferenciada, de diseño global, comercialmente dinámica y estructurada para generar valor sin explotar en todo el deporte" y que esta temporada 2026 "ya ha demostrado la demanda" de su producto, "con una participación récord y un aumento del cien por cien en los ingresos" con respecto a 2025.

"LIV Golf está aprovechando este impulso para entablar conversaciones constructivas y con visión de futuro con potenciales inversores y socios globales que comparten su visión de un golf inclusivo y modernizado. Para los aficionados, jugadores y socios de la liga, el compromiso con el golf de primer nivel permanece inalterable a medida que avanza este proceso", advirtió.