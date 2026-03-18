El Liverpool y el Bayern golean al Galatasaray y a la Atalanta para pasar a cuartos en la Champions League

18 March 2026, United Kingdom, Liverpool: Liverpool's Mohamed Salah (L) celebrates scoring his side's fourth goal with teammates during the UEFA Champions League round of sixteen, second leg soccer match between Liverpool and Galatasaray at Anfield. Photo - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool FC, con su triunfo por 4-0 ante el Galatasaray SK, y el Bayern Múnich, con su victoria por 4-1 frente a la Atalanta, han avanzado este miércoles a los cuartos de final en la Liga de Campeones 2025-26, donde el equipo inglés se enfrentará al Paris Saint-Germain y el conjunto alemán se cruzará con el Real Madrid.

En Anfield, y sabedores de su derrota en la ida por 1-0, los 'reds' se afanaron por atacar desde el inicio, con protagonismo para Hugo Ekitike y Florian Wirtz. Y esa insistencia tuvo premio en el 25' con el 1-0, obra de Dominik Szoboszlai con un zurdazo raso y ajustado al poste tras un córner.

Poco después, el Liverpool rozó el 2-0 en otro saque de esquina, donde Virgil van Dijk desde el segundo palo envió el esférico de cabeza al área pequeña y Alexis Mac Allister estrelló en el larguero otro cabezazo. Bajo esa inercia, el equipo entrenado por Arne Slot creó más peligro en botas de Mohamed Salah y de Wirtz, e incluso provocó Szoboszlai un penalti.

En el tiempo añadido de la primera mitad, el mediapunta húngaro recibió una leve patada de Ismail Jakobs en una disputa del balón, pero Ugurcan Çakir detuvo con su pierna derecha el tiro de Mo Salah en esa pena máxima. De hecho, el portero visitante fue vital con una doble parada justo antes del descanso; aun así, regresó mejor el Liverpool de los vestuarios.

En el 51', Salah se internó por la banda derecha y metió una asistencia horizontal a la línea frontal del área para que Ekitike remachase el 2-0. Acto seguido, llegó el 3-0 después de que Ryan Gravenberch cazase el rechace de Çakir tras un duro disparo de Salah a media altura. En estado de 'shock', el Galatasaray encajó más tarde un autogol de Wilfried Singo.

Y aunque eso se anuló por fuera de juego previo, sí rubricó Salah el 4-0 con un zurdazo marca de la casa y que entró casi por la escuadra más alejada. En pleno vendaval ofensivo, los 'reds' generaron tres ocasiones seguidas en el 67'; la primera de Ekitike dio en el travesaño, el portero paró otra a Mac Allister y en su rechace Ekitike mandó alto un cabezazo.

Cuando transcurría el minuto 90, el árbitro anuló otro gol local, en este caso de Mac Allister por falta de Van Dijk sobre el portero rival en su salto en un córner. A pesar de ello, festejaron los aficionados del Liverpool su billete para los cuartos de esta reñida Champions League.

HARRY KANE EN MODO 'HURRICANE'

Mientras, en el Allianz Arena, los locales gestionaron bien su ventaja (1-6) de la ida en Bérgamo. Avisaron de ello Harry Kane y más adelante Luis Díaz pasado el cuarto de hora, como preludio a otro tiro de Kane que se topó con un codo de Giorgio Scalvini dentro del área. Tras revisar la acción, el árbitro pitó penalti y Kane lo transformó en segunda instancia.

Después del descanso, y sin que los bergamascos hubieran inquietado, Kane volvió a ser una pesadilla. En el 54' metió el 2-0, tras un recorte a dos rivales y que enlazó con un zurdazo a la escuadra, y dos minutos más tarde colaboró en la presión de sus compañeros para robar el balón; Luis Díaz canalizó la jugada y Lennart Karl acertó el 3-0 disparando cruzado.

En el 70' se intercambiaron los roles, pues Karl pasó en largo y raso para el desmarque a la carrera de Díaz, quien puso el 4-0 picando ante la salida del guardameta. En el tramo final de partido, Lazar Samardzic marcó el gol del honor para la Atalanta en un córner, cabeceando en el segundo palo una prolongación previa de Mario Pasalic igualmente de cabeza.