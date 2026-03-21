Liverpool y Chelsea ahondan en su crisis y fallan a la zona Champions

Brighton & Hove Albion - Liverpool - Gareth Fuller/PA Wire/dpa

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool tropezó (2-1) con el Brighton y el Chelsea cayó (3-0) ante el Everton este sábado ambos a domicilio en la jornada 31 de la Premier, ahondando en su crisis y fallando a la lucha por los puestos de Champions.

El equipo 'red' perdió en su visita al sur de Inglaterra, donde se lesionó a los cinco minutos Hugo Ekitike. Un doblete de Danny Welbeck fulminó al peor Liverpool en Premier en los últimos diez años, por primera vez desde entonces derrotado en diez encuentros.

La racha del Brighton, cuatro victorias en los últimos cinco partidos, se impuso al desastroso bagaje de un Liverpool que se quedó con 49 puntos, quinto, por los 51 del Aston Villa, con un partido más. Mientras, el Chelsea (48) dio otro paso en falso ante un Everton crecido en busca de la zona europea de la tabla.

Un doblete de Beto y otro tanto más de Iliman Ndiaye fulminaron al equipo de Liam Rosenior, quien parece haber perdido su toque al frente de los 'blues', un Chelsea que venía de ser fulminado por el París Saint-Germain en octavos de final de la Champions.

Además, la jornada de Premier dejó este sábado el triunfo del Fulham ante el Burnley en Craven Cottage, un 3-1 después de empezar perdiendo para seguir persiguiendo las opciones europeas, y el empate sin goles entre Leeds y Brentford, un punto escaso por abajo y por arriba para ambos equipos en Elland Road.