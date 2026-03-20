El Liverpool condena los "deshumanizantes y cobardes" insultos racistas a Konaté

18 March 2026, United Kingdom, Liverpool: Liverpool's Ibrahima Konate (L) and Galatasaray's Baris Alper Yilmaz battle for the ball during the UEFA Champions League round of sixteen, second leg soccer match between Liverpool and Galatasaray at Anfield. Pho - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool FC condenó este viernes los insultos racistas dirigidos al defensa Ibrahima Konaté tras una acción con el jugador del Galatasaray SK Victor Osimhen, calificándolos de "deshumanizantes, cobardes y motivados por el odio".

"Este comportamiento es totalmente inaceptable. Son deshumanizantes, cobardes y motivados por el odio. El racismo no tiene cabida en el fútbol, ni en la sociedad, ni en ningún otro lugar, ni en internet ni fuera de ella", afirmó el club británico a través de un comunicado en su página web.

El internacional francés se vio envuelto en un choque con el nigeriano Victor Osimhen que provocó que el delantero fuera sustituido en el descanso, y al que más tarde se le diagnosticó una fractura de brazo. Esto provocó que el central fuera objeto de ataques en las redes sociales, un comportamiento que el Liverpool calificó de "totalmente inaceptable".

"Nuestros jugadores no son objetos. Son seres humanos. Los insultos que siguen dirigiéndose a los jugadores, a menudo ocultos tras cuentas anónimas, son una mancha para el deporte y para las plataformas que permiten que persistan", se señaló en la nota de prensa.

Por ello, desde el Liverpool piden que "todo el mundo del fútbol" se una para "decir con claridad y sin concesiones" que estas acciones no se tolerarán. "Las palabras de condena por sí solas no son suficientes. Las empresas de redes sociales deben asumir su responsabilidad y actuar de inmediato. Estas plataformas tienen el poder, la tecnología y los recursos para prevenir este abuso, pero con demasiada frecuencia no lo hacen", añadió el club.

"Permitir que el odio racista se propague sin control es una decisión que sigue perjudicando a jugadores, familias y comunidades en todo el mundo del juego", finalizó el comunicado que apunta que apoyará al futbolista y colaborarán "con las autoridades pertinentes para identificar a los responsables"

"La carga no puede seguir recayendo sobre los jugadores y los clubes, que se ven obligados a reaccionar cuando el daño ya está hecho. No se puede permitir que la situación actual continúe. Hay que afrontarla, combatirla y erradicarla, no mañana, sino ahora", concluyó la nota de prensa.