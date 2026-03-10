El Liverpool deberá remontar en Alfield y el Bayern pone pie y medio en octavos

03 October 2026, Turkey, Istanbul: A general view of action at the goal-line during the UEFA Champions League round of sixteen, first leg match between Galatasaray and Liverpool at the Ali Sami Yen Sports Complex in Istanbul. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Galatasaray ha sorprendido este martes al Liverpool (1-0) en el inicio de su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, en un partido de ida en el que un solitario gol de Mario Lemina obligará a los de Arne Slot a remontar en Anfield, mientras que el Bayern de Múnich ha metido pie y medio en la siguiente ronda con una goleada a domicilio ante la Atalanta (0-6).

Como ya les ocurriera en la fase de liga -cuando encajaron el mismo resultado en el mes de septiembre-, los 'reds' cayeron de nuevo en el 'infierno' de Estambul, donde Florian Wirtz desaprovechó nada más empezar una ocasión clamorosa a puerta vacía, tras un fallo en la salida de Lemina, en un vibrante comienzo en el que, sin embargo, pagó cara su fragilidad defensiva.

Apenas habían transcurrido siete minutos desde el pitido inicial cuando Victor Osimhen cabeceó un centro al área y lo prolongó al segundo palo para que Lemina se resarciese de su error anterior y batiese a Giorgi Mamardashvili, titular en lugar del tocado Alisson.

El exportero del Valencia sí pudo frustar, antes del descanso, una ocasión de Noa Lang y sacar una mano providencial para detener el cabezazo de Dávinson Sánchez. Con el descanso acercándose, Osimhen desperdició otra oportunidad clara al mandar desviado un balón que llegó a sus botas después de un mal despeje de Ibrahima Konaté.

Dominik Szoboszlai, con un remate que desbarató Çakir, y Alexis Mac Allister probaron fortuna en el arranque de la segunda parte, donde el conjunto inglés logró ver puerta en un gol anulado por mano a Konaté a la salida de un córner. Antes, Hugo Ekitike dispuso de un mano a mano en el que se impuso el guardameta local. Ahora, los de Arne Slot deberán remontar la próxima semana en Anfield.

En cambio, el Bayern de Múnich dio un paso casi definitivo hacia octavos después de arrasar a la Atalanta en el New Balance Arena de Bérgamo. En el minuto 25, el equipo bávaro ya mandaba por 0-3 en una auténtica exhibición en la que dejó en nada la alta presión de los italianos en los primeros minutos.

De hecho, la 'Dea' dispuso de las primeras ocasiones gracias a Ibrahim Sulemana y a un centro que se paseó por el área alemana, a los que respondieron Michael Olise y Serge Gnabry. Precisamente el delantero alemán, poco después, se encargó de poner un pase de la muerte para que Josip Stanisic anotase el primero (min.12).

Diez minutos más tarde, Dayot Upamecano sirvió para Olise, que se metió hacia dentro y, con un disparo al palo largo, incrementó la renta (min.22). Casi sin tiempo para asimilarlo, Olise se convirtió en asistente para que Gnabry se quedase solo ante el guardameta local y firmase el tercero (min.25).

Todavía hubo tiempo para que Urbig sacase un remate de Scamacca y para que Carnesecchi, superada la media hora, le negase el gol a Nico Jackson, todo en medio de una sucesión de ocasiones con balón al larguero de Gnabry incluido.

Jackson, ya en el 52, subió el cuarto de los de Vincent Kompany al luminoso y Olise, con un tremendo disparo con rosca a la escuadra desde la frontal, hacía la 'manita' en el 64. Jamal Musiala, en el 67, aumentaba la diferencia, y solo Mario Pasalic pudo maquillar el resultado para la Atalanta en el descuento (min.93).