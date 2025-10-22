El Liverpool golea contra la crisis y Chelsea y Bayern se dan otro atracón

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool cortó su crisis de cuatro derrotas seguidas al golear (1-5) este miércoles al Eintracht Fráncfort en Champions, mientras que Chelsea y Bayern de Múnich vivieron una plácida tercera jornada con las abultadas victorias sobre Ajax (5-1) y Brujas (4-0).

El equipo de Arne Slot hizo pagar los platos rotos al conjunto local en el Deutsche Bank Park alemán, después de tres derrotas seguidas en Premier y la europea la anterior jornada contra Galatasaray. Con todo, el Liverpool empezó perdiendo, con el 1-0 de Rasmus Kristensen, pero antes del descanso mandaba un 1-3.

Hugo Ekitike, Virgil van Dijk y Ibrahima Konaté pusieron la pegada 'red' y el equipo inglés siguió con mucho peligro en la segunda mitad. Por momentos, no con tanto acierto, pero Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai aumentaron la renta de manera inevitable, con unos minutos de relajación para saborear el fin de la crisis.

El campeón de la Premier firmó su segunda victoria en Champions, igual que un Chelsea que aprovechó su superioridad numérica, tras la roja que vio Kenneth Taylor a los 15 minutos por una dura entrada. El delantero español Marc Guiu marcó el 1-0 al poco de la expulsión del jugador del Ajax y, antes del descanso, Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Estevao confirmaron las intenciones 'blues'.

Los de Londres, bajo la lluvia en Stamford Bridge, hicieron el quinto por medio de Tyrique George antes de empezar a tener piedad de su rival y dar descanso a los titulares. El Ajax se queda como colista con cero puntos y un saco de goles en contra (-10).

Por arriba, el Bayern mantuvo su condición de colíder, tres victorias en tres partidos, ante un Brujas muy superado en el Allianz Arena. El cuadro alemán empezó con la presentación en Europa de Lennart Karl, talento de 17 años que abrió la lata con un golazo a los cinco minutos. Después, el Bayern tiró de artillería: Harry Kane y Luis Díaz pusieron un 3-0 camino al descanso.

Los de Vincent Kompany, ténico recién renovado hasta 2029, marcaron el cuarto ya en la recta final por medio de Nicolas Jackson. El Bayern dejó así otra demostración de fuerza, como vienen haciendo igualmente en la Bundesliga hasta la fecha, donde cuentan por victoria sus siete partidos disputados en la liga alemana.

Por otro lado, el Galatasaray se afianzó en zona noble con seis puntos después de un 3-1 sobre el Bodo/Glimt con un doblete de Victor Osimhen. La jornada de miércoles supuso también la segunda victoria para el Sporting, con un gol de carambola de Alisson Santos en el minuto 86 que rubricó la remontada (2-1) sobre el Marsella.

Además, el Atalanta, cuatro puntos, se tuvo que conformar con un empate sin goles ante el Slavia de Praga, e igualmente el Tottenham, con cinco, ante un AS Mónaco que de momento es incapaz de ganar, aunque perdonaron y mucho contra los ingleses. Guglielmo Vicario, meta de los 'Spurs', evitó la derrota de los suyos.