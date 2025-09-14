Liverpool y Manchester City amenazan al Real Madrid en una 'liguilla' peligrosa en la Champions

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, en el inicio de un nuevo proyecto liderado por el técnico Xabi Alonso, afronta una nueva edición de la Liga de Campeones con la principal amenaza del Liverpool, vigente campeón inglés, y el Manchester City, un enemigo habitual en el último lustro, además de tener por delante una salida fastidiosa a Almaty, en Kazajistán, en una 'liguilla' que obligará al equipo madridista a no despistarse por la presencia de otros equipos como la Juventus, el Benfica o el Olympique de Marsella.

En el segundo curso del nuevo formato de la Champions, el Real Madrid se enfrenta al reto de volver a alcanzar las cotas altas de una competición que se le atragantó la temporada pasada, en la peor campaña de Carlo Ancelotti en Europa como entrenador del conjunto blanco tras caer en cuartos de final.

Ahora, con una defensa mejorada y la batuta de Xabi Alonso, arrancan este martes el camino para recuperar el trono continental con ocho rivales en una primera 'liguilla' peligrosa, con cinco campeones de Europa más y que obligará a los madridistas a no despistarse. El más duro, por historia y enjundia, será el Liverpool, con seis títulos de la máxima competición continental de clubes y vigente campeón, y de forma holgada, de la Premier League.

Los 'Reds', seis veces campeones continentales y que se han reforzado con nombres como Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez o Jeremy Frimpong, son el último equipo que ha ganado a los merengues en una final de Champions, hace ya más de 40 años (1981), aunque perdieron las dos últimas que les midieron (2018 y 2022).

Además, con un juego vistoso, animado y vertical guiados por Arne Slot, el Liverpool ya fue el curso pasado el mejor equipo de esta primera fase, aunque no le valió de mucho al caer en octavos ante el PSG, y volverá a tener, como el año pasado, a Anfield a su favor ante el Real Madrid. En el mítico recinto, los madridistas ya sufrieron en la 2024-25 una clara derrota por 2-0, por lo que la visita a la ciudad de The Beatles será el gran examen merengue a domicilio.

Por envergadura, otro candidato al título es el Manchester City, también en plena renovación tras la debacle del curso pasado, el primero sin títulos desde la llegada de Pep Guardiola en 2016. Los 'Citizen' son ya un enemigo habitual para el Real Madrid, ya que se este será el quinto enfrentamiento consecutivo, tras hacerlo en diferentes cruces anteriormente.

En esta ocasión, el escenario será el Santiago Bernabéu, que tradicionalmente siempre ha acogido duelos atractivos entre ambos conjuntos, de muchos goles y juego directo. En su feudo, el City solo suma un triunfo, en 2020, por las cuatro victorias locales y otros dos empates. Ahora vuelven con una plantilla renovada, sin Kevin de Bruynem pero con Rayan Cherki o Tijjiani Reijnders, el 'extraterrestre' Erling Haaland y su alta capacidad goleadora, un Rodri Hernández en pleno regreso a su mejor nivel, pero con dudas sobre el rendimiento a corto plazo del equipo campeón de Europa en 2023.

SIN CONFIANZAS ANTE 'JUVE', MARSELLA, BENFICA Y AS MONACO

También en casa, el Real Madrid se verá las caras con la Juventus italiana, doble campeona y un equipo menos pujante los últimos años -no alcanzan los cuartos de final desde 2019- y al que ya batió en el Mundial de Clubes este verano. El atacante turco Kenan Yildiz es el mayor peligro de la 'Vecchia Signora', que venció en su última visita al Bernabéu, pero tiene el recuerdo de la final de 2017, cuando el equipo entrenado entonces por Zinedine Zidane le endosó un contundente 1-4 en Cardiff.

El estreno europeo del Real Madrid será en casa contra el Olympique de Marsella, campeón de Europa en 1992 y a priori un rival asequible para dar el primer paso hacia delante en la competición. El conjunto galo, ahora entrenado por Roberto de Zerbi y con viejos conocidos como Pierre-Emerik Aubameyang, Mason Greenwood o Nayef Aguerd, regresa a la Champions tras tres cursos de ausencia, y lo hace en el Bernabéu, al que regresa por primera vez desde 2009, cuando Xabi Alonso era jugador merengue y el exfutbolista Fernando Morientes era el '9' de los franceses, y donde nunca ha ganado.

Y el último duelo en Chamartín será la visita del AS Monaco, con el que el Real Madrid no se cruza desde hace más de 20 años, cuando los franceses alcanzaron la final que perdieron frente al Oporto. Ahora, con Paul Pogba, Aleksandr Golovin o Ansu Fati, entre otros, quieren dar la sorpresa en el Bernabéu.

En el apartado de salidas, el Real Madrid, además de Anfield, ira a Da Luz, donde conquistó la 'Décima', para enfrentarse al Benfica 60 años después, un conjunto portugués que es también doble campeón continental y uno de los tres equipos que le ha ganado una final a los merengues.

Además, el equipo blanco visitará al Olympiacos de José Luis Mendilibar, con el objetivo de conquistar por primera vez en El Pireo, y al debutante Kairat Almaty kazajo, la 'cenicienta', pero cuya frontera está a 400 kilómetros de China y supone un largo e incómodo viaje.

--CALENDARIO DE LA FASE DE LIGA EN LA CHAMPIONS DEL REAL MADRID.

16/09 21:00: Olympique de Marseille (C).

30/09 18:45: FC Kairat Almaty (F).

22/10 21:00: Juventus (C).

04/11 21:00: Liverpool FC (F).

26/11 21:00: Olympiacos FC (F).

10/12 21:00: Manchester City (C).

20/01 21:00: AS Monaco (C).

28/02 21:00: SL Benfica (F).