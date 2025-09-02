El Liverpool rompe el mercado en el último día con el fichaje de Isak

LONDRES 2 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El Liverpool anunció por fin este lunes el fichaje del delantero sueco Alexander Isak, que llega al campeón de la Premier League procedente del Newcastle tras protagonizar uno de los 'culebrones' del verano y, según las informaciones, por una cifra récord en el fútbol inglés de 125 millones de euros.

Isak, exfutbolista de la Real Sociedad, ha firmado con los 'Reds' un contrato de varios años y llevará el número '9' en Anfield, poniendo fin a unas semanas de tensión e incertidumbre en la que el internacional sueco forzó su salida de St James Park.

"Ha sido un largo viaje hasta llegar aquí. Pero estoy muy contento de formar parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy orgulloso y me hace mucha ilusión. Estoy feliz de que haya terminado y de poder volver al trabajo. Estoy deseando ver a mis compañeros y a los aficionados, y volver a salir al campo", subrayó Isak en la web de su nuevo equipo.

El sueco se ausentó del Newcastle desde su gira de pretemporada por Asia, y había acusado a las 'Urracas' de incumplir el compromiso de que podría marcharse si llegaba una oferta adecuada de un gran club. Ahora deja el club tras marcar 54 goles en 86 partidos de la Premier League, 23 de ellos la pasada campaña, y después de que el pasado fin de semana el equipo que entrena Eddie Howe anunciase la llegada del prometedor delantero alemán Nick Woltemade.