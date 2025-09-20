El Liverpool sigue el pleno con el derbi y el United gana al Chelsea

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool defendió su condición de líder de la Premier con pleno de puntos, 15 de 15, al vencer (2-1) este sábado al Everton en la quinta jornada, mientras que el Manchester United sumó un triunfo importante y de confianza en un loco 2-1 sobre el Chelsea.

Los de Arne Slot alargaron su buen arranque en la defensa del título liguero con los tres puntos del derbi del Merseyside en Anfield. El equipo 'red' tomó el control del partido desde el 1-0 a los diez minutos de Ryan Gravenberch y, antes de la media hora, Hugo Ekitike, uno de los buenos refuerzos del campeón, dobló la renta.

Sin otras dos de sus nuevas estrellas, Florian Wirtz y Alexander Isak, el Liverpool mantuvo su inercia ganadora, a pesar de que el Everton trató de entrar en el derbi a media hora del final con el 2-1 de Idrissa Gueye. A cinco puntos del líder, el Tottenham de Thomas Frank salvó un empate ante el Brighton con el tanto en propia puerta de Van Hecke en el minuto 82.

Los 'Spurs' dominaron el segundo tiempo al sur de Inglaterra para mantener un prometedor inicio de campaña bajo las órdenes del técnico danés. En zona noble de la tabla se mantiene también un Crystal Palace que venció (1-2) al West Ham.

Por otro lado, la jornada de este sábado en el fútbol inglés dejó un vibrante encuentro en Old Trafford, donde el Manchester United firmó su segundo triunfo del curso y el Chelsea encajó su primera derrota. Para los locales, el partido se puso muy de cara con la expulsión del meta español de los 'blues' Robert Sánchez, y los goles de Bruno Fernandes y Casemiro en el primer tiempo.

Sin embargo, el centrocampista brasileño vio una segunda amarilla en el descuento y el Chelsea, obligado a hacer tres cambios, incluido Cole Palmer, vio su opción para la reanudación. Los cambios de Ruben Amorim no los entendió del todo Old Trafford y Trevoh Chalobah recortó para los de Enzo Maresca en el 80'.

Con todo, el United reaccionó bien al gol y apretó para no dejarse ganar la partida en el tramo final, con la ocasión incluso para sentenciar, mientras el Chelsea asomó también, sin premio para el gran partido de Joao Pedro, en un clásico desenlace, bajo una intensa lluvia, de partido Premier.