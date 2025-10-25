El Liverpool vuelve a perder y el United empieza a creer

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool encajó la cuarta derrota seguida en Premier al caer (3-2) este sábado ante el Brentford en la novena jornada, mientras que el Manchester United se impuso (4-2) al Brighton para empezar a funcionar después de vagar por el desierto mucho tiempo.

El vigente campeón de la liga inglesa alargó su inesperada crisis con otro mal partido en el Community Stadium de Londres, donde se vieron 2-0 abajo hasta que Milos Kerkez recortó distancias justo antes del descanso. Sin embargo, Igor Thiago hizo el 3-1 de penalti y solo al final hubo amago de reacción 'red'.

Mohamed Salah, quien centra las dudas sobre el rendimiento de su equipo, marcó un tremendo golazo en el minuto 89, pero que solo maquillo su mala actuación y la de su equipo. El Liverpool, sexto, puede ver alejarse en siete puntos el liderato si el Arsenal gana este domingo el Crystal Palace.

Mientras, el Chelsea vio cortado su buen momento ante el sorprendente Sunderland, que sacó los tres puntos de Stamford Bridge con el gol de Chemsdine Talbi en el minuto 93. Alejandro Garnacho adelantó a los 'blues' con su primer gol con los londinenses, a los cuatro minutos, pero los locales sufrieron una dolorosa derrota en un duelo directo por escalar al segundo puesto.

Por otro lado, el Manchester United empieza a codearse con el 'Top 4' después de golear (4-2) al Brighton. Ruben Amorin disfruta de su mejor momento en el banquillo de los 'red devils' y su equipo empieza a encajar los millonarios fichajes de esta temporada. Matheus Cunha y un doblete de Bryan Mbeumo encabezaron el triunfo en Old Trafford.

Además, el Newcastle firmó una victoria importante (2-1) ante el Fulham, que encajó su cuarta derrota seguida, para no ver alejarse más la zona noble. Jacob Murphy adelantó a las 'urracas' en St. James' Park y Bruno Guimaraes, atento para cazar un rechace en el área, dejó los tres puntos en casa en el minuto 90.