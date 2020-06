Llorente: "O jugamos todos con público o no juega ninguno"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente aseguró que "si el Gobierno acepta que haya público en los estadios" durante esta temporada o al comienzo de la próxima es algo que le parece "bien", pero matizó que no deberían hacerse excepciones para no favorecer a aquellos clubes que cuenten con más apoyo en las gradas por cuestiones de capacidad.

"El público lo es todo, jugamos para ellos y ojalá puedan volver cuanto antes a los estadios. Si el Gobierno lo acepta me parecerá bien si todos jugamos igual. O todos jugamos con público o no juega ninguno", manifestó Llorente en declaraciones al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

El centrocampista madrileño, héroe de la clasificación colchonera en Anfield el pasado mes de marzo en la Liga de Campeones, reconoció que ha visto "unas cuantas veces el partido del Liverpool", en el que logró dos goles. "La prórroga la he visto al menos cuatro veces y se me ponen los pelos de punta cada vez que lo veo", comentó el jugador de 25 años.

Además, Llorente fue preguntado por cómo le gustaría terminar la temporada y obviamente señaló a la 'Champions'. Sin embargo, el ex del Real Madrid no tiene preferencias por ningún rival para una hipotética final. "Me gustaría ver al Atleti en una final, el rival es lo de menos. Llegar a ese partido es lo importante y es indiferente el rival", añadió.

"¿Ganar al Real Madrid? Me gustaría ganar en la final, pero si jugamos contra otro grande tendría esa misma sensación", admitió Llorente, que también se refirió a la "dura preparación" que están afrontando estos días y al 'feeling' con la afición pese a su pasado como merengue.

"Todos tenemos nuestro pasado, el mío es el que es y no se puede cambiar. El Atleti me ha respetado muchísimo en ese sentido y me he encontrado muy a gusto en el club y con la afición. Estoy súper feliz. Poco a poco he ido entrando en el grupo y me siendo muy cómodo", afirmó.

Por último, Llorente aseguró que "más allá de la noche de Anfield", cree que la afición colchonera "se ha dado cuenta del trabajo" que realiza en el centro del campo y también deseó lo mejor para el 'Mono' Burgos, que dejará el Atlético cuando acabe la temporada. "Es un tío alegre y tiene ganas de despedirse ganando algo esta temporada. Su decisión es entendible y respetable", finalizó.