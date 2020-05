Lluís Fernández, precandidato a la presidencia del FC Barcelona: "Aguantaré hasta el final"

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario Lluís Fernández Alà ha anunciado este miércoles que se presentará a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona previstas para 2021 con la intención de "llegar hasta el final" y de ser una candidatura de "consenso" y de unión del barcelonismo.

"Aguantaré hasta el final, con un fuerte compromiso de trabajo, intenso y de dedicación, de poner el corazón y de transparencia. Es sagrada la honestidad", aseguró en una entrevista en el programa 'Aquí, amb Josep Cuní' de la Cadena SER recogida por Europa Press.

Sin detallar el número de socios del Barça que trabajan en esta precandidatura, aseguró que "todos los miembros" tendrán sus mismos valores y principios; "amor por el Barça, por Catalunya, y honestidad".

"Queríamos salir más tarde, somos un grupo de socios que estamos trabajando para presentarnos. Hoy 20 de mayo, día de Koeman, no está mal para decirlo. Nuestra intención es trabajar y trabajar en esta candidatura", comentó en referencia a que se cumplen, este miércoles, 28 años de la conquista de la primera Copa de Europa del Barça, en Wembley.

Los motivos para presentarse son varios, entre ellos creer que el Barça necesita un cambio. "Falta frescura en el club y la podemos aportar. El Barça está demasiado dividido, en el Barça hay varios '-istas', y creemos que somos la candidatura que puede unir al barcelonismo", opinó.

"Todos somos culés y nuestro enemigo no está en casa, sino fuera. Somos una candidatura independiente y de consenso. Nuestro objetivo es pasar el corte de las firmas y tener la confianza de los socios. Sabemos bien qué tenemos que hacer para conseguir la presidencia del FC Barcelona", aseveró en este sentido.

Por otro lado, cree que con la actual Junta Directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, el Barça ha perdido peso en las instituciones, como en la UEFA. "Se está perdiendo el 'seny' con el enfrentamiento entre barcelonistas y con estas continuas peleas y presencia en los juzgados", lamentó.

"Tenemos un equipo de expertos en cada materia, pero estamos comenzando. Queremos pasión, barcelonismo, 'rauxa' y 'seny'. Y creemos, a nivel deportivo, que debe confiarse en la cantera y dejar de fichar caro y vender barato", detalló.

En cuanto a la política, con su pasado en la antigua CiU y en Demòcrates per Catalunya, aseguró ser ahora "apolítico". "Aunque soy catalanista, no pertenezco a ningún partido, soy apolítico. ¿Independentista o no? Soy catalanista pero mi Junta sería un reflejo del socio, que hay gente independentista y gente que no", señaló.

Lluís Fernández es socio de la empresa 'Up Catalonia', que facilita capital privado y financiación y apoyo a otras pequeñas empresas. Además, es socio del FC Barcelona y tiene pasado político en su localidad, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).