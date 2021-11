Lobete, Camello y Gragera, novedades en la lista de la Sub-21

Luis de la Fuente Castillo, head coach, attends during the Spain U21 press conference celebrated at Ciudad del Futbol on November 05, 2021, in Las Rozas, Madrid, Spain.

Luis de la Fuente Castillo, head coach, attends during the Spain U21 press conference celebrated at Ciudad del Futbol on November 05, 2021, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Sub-21 de fútbol, Luis de la Fuente, ofreció este viernes su lista de convocados para los partidos a domicilio ante Malta y Rusia, de los días 12 y 16 de noviembre, y clasificatorios para el Europeo de la categoría de 2023.

El técnico riojano ha vuelto a llamar a caras nuevas para el combinado nacional como los delanteros Julen Lobete (Real Sociedad B) y Sergio Camello (Mirandés), y el mediocentro José Gragera (Sporting), mientras que el lateral Manu Sánchez (Osasuna), el central José Fontán (Celta), el centrocampista Oihen Sancet (Athletic), y los delanteros Gaspar Campos (Sporting) y Jon Karrikaburu (Real Sociedad) son otras de las novedades en una convocatoria sin nombres como el de Bryan Gil (Tottenham).

De la Fuente advirtió que estos dos partidos "son claves". "No significarían la clasificación matemática, pero quedaría prácticamente encarrilada y por ello los afrontamos dándoles grandísima importancia. Los dos van a ser complejos, seguramente más el de Rusia que es nuestro principal rival y será difícil jugar allí con frío y porque sus posibilidades pasan por ganarnos", manifestó en rueda de prensa.

El riojano celebró que clubes como el FC Barcelona estén dando oportunidades a jóvenes como Nico González, que "sigue creciendo". "Si a un jugador joven se le da confianza y continuidad, nunca falla. El Barça es especialmente un ejemplo de este tratamiento a la gente joven", indicó.

Sin embargo, no olvida que otros como los madridistas Antonio Blanco o Miguel Gutiérrez no tengan minutos. "Es muy difícil que juegue gente tan joven en determinados clubes. Miguel y Antonio son jugadores importantes para nosotros y seguro que tendrán su momento otra vez, pero a esas edades, los jóvenes necesitan jugar 40 partidos, me da igual la categoría, pero sé que es muy difícil jugar en un Real Madrid", consideró.

"Quiero dar la enhorabuena a Brahim, me alegro muchísimo por él, ha progresado mucho y es un éxito para todos", remarcó tras la llamada del mediapunta del Milan con la Absoluta. "Futbolistas tan jóvenes con talento sólo son grandes jugadores si tienen regularidad y confianza y él en Milán lo ha encontrado para demostrarlo. La mejor noticia es que ya es un jugador más para la Absoluta y demuestra el potencial del fútbol base español", destacó.

El de Haro también afirmó que confían "ciegamente" en el delantero Abel Ruiz pese a que no esté "en su mejor momento en el Braga porque es una inversión de futuro" y recalcó el "mucho potencial" que tiene Nico Williams, hermano de Iñaki Williams.

"Es jovencísimo y está en un proceso de formación. Hay que apostar por él, pero donde debe rendir es en su club para que tenga aquí las puertas abiertas. Su hermano Iñaki tiene un potencial tremendo también, lleva carrera fantástica, mientras que Nico todavía es muy joven. Confiamos en él y creemos que tiene recorrido y si hace su trabajo tiene posibilidades de llegar muy lejos", añadió el seleccionador.

Por otro lado, De la Fuente, aunque no es su competencia, cree que hay que hacer algo con LaLiga SmartBank, que no para pese a perder a muchos jugadores en el parón. "La Segunda no es lo que era hace unos años, ahora hay 30 jugadores que se van con sus selecciones. Seguramente habría que plantearse que haya un parón", comentó el riojano, que ha citado a cinco jugadores de la Real Sociedad B. "Puede ser un perjuicio, pero a largo plazo es bueno para ellos y para su club porque les da ese lustre para competir mejor", opinó.

Además, resaltó que ha vuelto a llamar a Manu Sánchez porque "está teniendo mucha continuidad en Osasuna y está creciendo" y que ha citado por primera vez a Sergio Camello porque le conocen "muy bien" de las categorías inferiores y de cara a "aprovechar los momentos en los que uno está con confianza" ya que viene de marcar dos goles con el Mirandés.

Finalmente, De la Fuente deseó suerte a Xavi Hernández en el FC Barcelona. "Fue alumno en nuestra escuela, así que la formación que ha tenido es muy buena, aunque espero que no me haga mucho caso con lo que le dije en clase", bromeó.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Julen Agirrezabala (Athletic), Joan García (Espanyol) y Gaizka Ayesa (Real Sociedad B).

DEFENSAS: Manu Sánchez (Osasuna), José Fontán (Celta), Alejandro Francés (Real Zaragoza), Urko González (Real Sociedad B), Hugo Guillamón (Valencia), Juan Miranda (Betis) y Víctor Gómez (Málaga).

CENTROCAMPISTAS: Unai Vencedor y Oihen Sancet (Athletic), Nico González (Barcelona), Beñat Turrientes (Real Sociedad B), Rodrigo Sánchez (Real Betis) y José Gragera (Sporting).

DELANTEROS: Nico Williams (Athletic), Sergio Gómez (Anderlecht), Abel Ruiz (Sporting Braga), Julen Lobete y Jon Karrikaburu (Sanse), Sergio Camello (Mirandés) y Gaspar Campos (Sporting).