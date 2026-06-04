Lola Gallardo renueva hasta 2029 con el Atlético de Madrid

Archivo - Lola Gallardo of Atletico de Madrid during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid Femenino and Granada CF Femenino at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares on January 31, 2026, in Alcala de Henares, - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Lola Gallardo, de 32 años, ha renovado hasta el 30 de junio de 2029 con el Atlético de Madrid Femenino, según ha indicado este jueves el club colchonero en su página web, y así la capitana podrá seguir "haciendo historia defendiendo la portería atlética tres temporadas más".

"La portera, que arrancará en la campaña 2026-27 su decimocuarta temporada bajo los palos de nuestro club, continuará batiendo todos los registros. Con 267 partidos oficiales (222 en Liga F, 26 en Copa de la Reina, 16 en UEFA Women's Champions League y tres en Supercopa de España) es la jugadora que más veces ha vestido nuestra camiseta, convirtiéndose en capitana de leyenda", resumió la nota de prensa.

"A esos números se le suman los cinco títulos conseguidos: tres Ligas (2016-17, 2017-18 y 2018-19) y dos Copas de la Reina (2015-16 y 2022-23)", destacó el comunicado. Tras haber ampliado su contrato, la propia Lola Gallardo valoró su renovación. "Estoy feliz de estar en mi casa, seguir tres años más y seguir disfrutando tanto de este club que tanto me ha dado", declaró a los medios oficiales del Atleti.