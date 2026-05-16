Lola Gallardo: "Ha sido una temporada muy irregular"

Archivo - Lola Gallardo of Atletico de Madrid celebrates a goal scored by Synne Jensen of Atletico de Madrid during the Spanish Women Cup, Copa de la Reina, Quarterfinal match between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Centro Deportivo Wand - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Lola Gallardo, portera y capitana del Atlético de Madrid, ha descrito como "muy irregular" para su equipo esta campaña 2025-26, tras haber perdido este sábado en el Estadio Gran Canaria la final de la Copa de la Reina Iberdrola por 3-1 ante el FC Barcelona.

"Ha sido una temporada muy irregular. Nosotras queremos estar en lo más alto de la tabla, conseguir nuestros objetivos y creo que tenemos que aprender de eso. Ha sido un año difícil, complicado, pero estamos terminando bien el año y a coger esa carrerilla para empezar el año que viene bien", declaró Gallardo al micrófono de RTVE a pie de campo.

"Tal y como hemos salido en la segunda parte es como teníamos que haber salido en los 90 minutos. A partir de su 3-0 ya se nos quitan todos los miedos y no tienes nada que perder. Pero bueno, analizaremos el partido más en frío, creo que hemos hecho muchas cosas bien y a seguir mejorando para seguir jugando estos partidos y llevárnoslos", dijo.

"Hemos marcado y llevábamos mucho tiempo sin marcar [al Barça]. Yo creo que el equipo está creciendo, la llegada del entrenador nuevo nos ha venido bien y a seguir trabajando. Nos quedan dos partidos de Liga F y a seguir", reiteró la guardameta colchonera al término del partido.

No en vano, su presencia en esta final estuvo en duda a causa de unas molestias físicas. "Me he recuperado bien. Una final no sabemos cuándo la vamos a volver a jugar. Y contenta por estar aquí, no tanto por el resultado; pero como he dicho, vamos a seguir luchando por llevarnos este tipo de finales", insistió Gallardo finalmente.