Londres busca su 'maestro' pendiente de Rafa Nadal

Publicado 09/11/2019 18:59:42 CET

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El O2 de Londres acogerá a partir de este domingo las Finales de las ATP, la cita que reúne a los ocho mejores de la temporada tenística y que pelean por el título de 'maestro' de 2019, entre ellos el español Rafa Nadal, sobre el que recaen todas las miradas ya que su participación no se sabrá prácticamente hasta horas antes de su debut.

Además del balear, que parte como primer cabeza de serie y número uno del mundo, en la capital inglesa estarán el serbio Novak Djokovic (2), el suizo Roger Federer (3), el ruso Daniil Medvedev (4), el austriaco Dominic Thiem (5), el griego Stefanos Tsitsipas (6), el alemán Alexander Zverev (7) y el italiano Matteo Berrettini (8), todos dispuestos a ganar la última gran cita individual de la temporada, que en los últimos dos años ha dado ganadores sorprendentes.

Así, en 2017 se impuso el búlgaro Grigor Dimitrov, que batió en la final a otra sorpresa como el belga David Goffin, mientras que en 2018, el ganador fue Zverev, que arrolló a un Djokovic que llegó algo justo tras una gran segunda mitad de temporada.

Y de estas dos últimas ediciones, los espectadores apenas pudieron disfrutar de Nadal. El balear sólo aguantó su primer partido en 2017 ante Goffin y tras aguantar con dolores hasta perderlo, decidió retirarse, y en 2018 no acudió por lesión. A esas ausencias se une la de 2016 y la posible de la que da comienzo este domingo y en la que debuta el lunes.

Un dolor en la zona abdominal le obligó a retirarse antes de las semifinales del Masters 1.000 de París-Bercy, su primer torneo desde su victoria en septiembre en el US Open, sin contar la casi amistosa Copa Laver. Las pruebas dieron la 'buena noticia' de que no había rotura y sólo había una distensión, por lo que el manacorí inició una carrera a contrarreloj para estar listo, lo que pasa principalmente por poder sacar bien. Si renuncia, le abrirá la puerta a Roberto Bautista, primer reserva.

Nadal, que se ha clasificado en 15 ocasiones para esta cita, pero que sólo ha podido jugarla en su totalidad en siete, quedó encuadrado en un complejo Grupo André Agassi junto a la gran sensación de la temporada, el ruso Daniil Medvedev, número cuatro del mundo, debutante en el evento y con el que vivió una apasionante final por el título en Flushing Meadows y, salvo baja inesperada, se verá las caras en las Finales de la Copa Davis de la semana que viene.

El tenista español también tendrá que medirse a otros dos de los jóvenes que aspiran a quedarse con el pastel cuando vaya dejando paso el 'Big 3' que forman él, Djokovic y Federer. En su estreno nocturno del lunes tendrá enfrente a Zverev, defensor de la corona y al que ha ganado en sus cinco anteriores enfrentamientos, aunque el peligro del alemán sube en pista cubierta. El otro será un Tsitsipas, otro debutante que ha confirmado por momentos lo que ya dejó atisbar en 2018.

En caso de poder jugar, además de intentar conquistar el único gran trofeo que le falta en su palmarés y para el que sólo ha optado en 2010 y 2013, con derrotas ante Federer y Djokovic, respectivamente, tendrá el objetivo de asegurarse acabar el año como número uno del mundo.

El de Manacor tiene 640 puntos de ventaja sobre 'Nole', con 200 puntos otorgados por cada triunfo en el 'round robin', 400 por ganar la semifinal y 500 por conquistar el título. Si no jugase o no ganase ningún partido de su grupo, el de Belgrado necesitaría al menos ganar dos partidos de la primera fase y ganar su quinta corona de 'maestro' para arrebatárselo, o ganar el título siempre y cuando Nadal no alcanzase las semifinales.

El campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon encabeza el Grupo Bjorn Borg donde parte como principal favorito junto al veterano Roger Federer, que llega en buena forma al evento tras conquistar su décimo título en la pista cubierta de su ciudad natal y de reservarse para estas Finales de la ATP al renunciar al último Masters 1.000 de la temporada.

Junto al serbio y al suizo, están Dominic Thiem, que viene de ganar también en una superficie similar en Viena, y el tercer debutante en Londres, Matteo Berrettini, que ha firmado un regular tramo final de campaña. El italiano abrirá el torneo ante el número dos del mundo y el austriaco jugará a continuación frente al ganador de 20 'grandes'.