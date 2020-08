Lopetegui se acuerda de "los padres de Reyes" en la celebración de la sexta Liga Europa

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla celebró este sábado su reciente conquista de la Liga Europa con un acto con autoridades, dirigentes, técnico y capitanes en el antepalco del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde Julen Lopetegui ofreció el título a toda la afición y "especialmente a los padres de José Antonio Reyes".

Ante la imposibilidad de realizar actos públicos ni congregar a la afición por culpa de la pandemia de coronavirus, el Sevilla vivió un acto sencillo menos de 24 horas después de ganar en Colonia su sexta Liga Europa, en una tremenda final contra el Inter de Milán.

Julen Lopetegui fue el primero en tomar la palabra, para dedicar el título "a toda la afición". "Me vais a perdonar que se lo dedique, especialmente, a los padres de José Antonio Reyes. No hace mucho vi una entrevista que me partió el corazón, en la que se veía que tenían pocas ganas de seguir viviendo, y espero que esto les sirva y les dé un puntito de alegría. En definitiva, esto va por los que están, por los que no y por todo el sevillismo", dijo.

A partir de ahí fue el turno para los responsables políticos, representando a las autoridades locales, autonómicas y nacionales. Juan Espadas, alcalde de la ciudad; Sandra García, delegada del Gobierno en Andalucía, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, elogiaron la trayectoria del Sevilla y recibieron una réplica del trofeo continental y una camiseta firmada.

"Hoy no podemos estar como manda la tradición en el Salón Colón. Las circunstancias especiales en las que vivimos nos exigen hacer un acto sencillo en el que impere la responsabilidad. Pero, precisamente por eso, esta copa nos sabe a gloria, porque la hemos ganado por todos nuestros seguidores que desde el mes de marzo no pueden acompañar a nuestro Sevilla. Por toda nuestra gente que lleva sufriendo la pandemia y que encuentra en nuestros éxitos una vía de escape para ser feliz", dijo el presidente del club, José Castro.

"Los sevillistas hemos nacido para vivir días como el de ayer. De eso se trata la vida. El Sevilla FC es una máquina de fabricar felicidad. Pero sobre todo el Sevilla FC es la bandera de Sevilla y Andalucía. Somos exigentes y eso nos ha hecho crecer. Siempre queremos más, vamos a por más pero, sobre todo, vamos a por mucho más. Porque somos el Sevilla FC y no sabemos hacerlo de otra manera", añadió el presidente en su discurso.