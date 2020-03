Lopetegui: "El Atlético tiene una de las mejores plantillas del mundo y un grandísimo entrenador"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, afirmó que tienen una "sana ambición" de conseguir los tres puntos este sábado en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, un equipo con "una de las mejores plantillas del mundo" y un "grandísimo entrenador", frente al que dará importancia a las bajas que tiene en sus filas.

"Lo que está por delante es un Atlético de Madrid, un rival con una de las mejores plantillas del mundo, con un grandísimo entrenador, un equipo fortísimo en casa y con grandes jugadores. Nos ilusiona y vamos con ganas de conseguir los tres puntos, esa es nuestra sana ambición", reconoció el guipuzcoano en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que el equipo está "bien y con ganas" de afrontar un "encuentro precioso, ilusionante y un reto magnífico, en un escenario y ante un rival extraordinario". "Esa es la ilusión que tenemos, levantarnos cada día con ganas de mejorar y de afrontar los retos que vienen con la máxima ambición", apuntó.

"Me espero un equipo como lo que es. Creo que será muy agresivo, que va a meterle mucho ritmo al partido y por eso tenemos que estar preparados. Es un equipo que ha sacado de manera solvente los últimos encuentros en casa y con jugadores de mucha calidad, por lo que tenemos que prepararnos para este reto", recalcó.

El exportero afrontará el encuentro liguero con bajas importantes, entre ellas la del centrocampista brasileño Fernando Reges, que se lesionó la pasada jornada en el encuentro ante Osasuna, por lo que tendrá que "confiar en los jugadores disponibles" "No tenemos que mirar atrás ni lamentar los que no están. Tenemos las bajas que tenemos, pero también tenemos los que están disponibles", añadió.

"Esto es fútbol y ocurren este tipo de situaciones, por lo que tenemos que mirar los jugadores que van a jugar en el Wanda y posteriormente, en los siguientes retos. Estamos ocupados en buscar soluciones y confiados en los jugadores que están y luego veremos qué pasa médicamente con Fernando, vamos a ver cómo evoluciona, le lesión no es menor. Veremos", advirtió sobre el brasileño, un jugador clave en su esquema.

En este sentido, recalcó que contará con 11 jugadores "capacitados" para enfrentarse ante el Atlético, que "pelearán por hacer un buen partido y conseguir el objetivo". "Sabemos que es complejo, pero confiamos en nosotros y somos capaces de conseguir buenos resultados. Tenemos confianza plena en los jugadores que van a entrar y el foco únicamente en los jugadores disponibles", indicó Lopetegui.

El guipuzcoano no quiso adelantar "ninguna situación" sobre si dejará sitio al argentino Even Banega, un jugador que "está entrenando bien, de plena confianza y una opción para todos los partidos". "Es verdad que ha tenido 'problemillas' pero no ha dejado de entrenar bien en ningún momento. Puede entrar en cualquier momento", aclaró.

"TAMBIÉN NOS HAN APLAUDIDO EN EL SÁNCHEZ-PIZJUÁN"

"Sobre la alineación, veremos qué es lo que hacemos, pero tampoco somos un equipo muy imprevisible en ese aspecto. Tomaremos decisiones en base a los jugadores que tenemos y lo sabremos entre hoy y mañana", señaló el vasco.

Además, analizó la situación de su equipo y la grada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, después de los pitos recibidos las últimas semanas, dejando claro que no piensa "perder energía" ya que es una situación que no está bajo su "control". "Nosotros tratamos de competir mejor, a veces lo conseguimos y a veces no. También nos han aplaudido, no solo nos han pitado", aclaró.

"La exigencia la marca el camino y nosotros tenemos que aceptar esa exigencia y ser capaces de cambiar esa situación. Yo prefiero jugar en casa, firmaría por jugar todos los partidos en casa, porque tenemos una gran afición y nos va ayudar en este tramo final de temporada", sentenció.

Lopetegui no quiso hacer "análisis parciales" de temporada porque no son definitivos, aunque sí valoró que están haciendo "un buen trabajo". "Los análisis son al final. Tenemos cosas que mejorar, otras que las estamos haciendo bien y también tenemos que crecer, por eso estamos enfocados en hacerlo. Lo único que hacemos es centrarnos en el siguiente entreno y en el siguiente rival", recalcó.

Finalmente, respecto a la normativa de jugar a puerta cerrada el siguiente encuentro de Liga Europa frente a la Roma por la amenaza del coronavirus, se consideró un mero "espectador de la situación", y aunque "obviamente" prefiere "jugar con público", se compromete a "seguir las pautas" del Ministerio de Sanidad.