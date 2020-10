Lopetegui: "El Barcelona tiene energías renovadas y está mostrando cosas muy buenas"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, dijo que ve al FC Barcelona con "energías renovadas" y explicó que está "mostrando cosas buenas" antes de enfrentarse este domingo (21 horas) en el Camp Nou con motivo de la quinta jornada de Liga.

"No sirve de referencia lo del año pasado, es un partido nuevo. El rival está muy bien, nuevo entrenador y energía renovada, están mostrando cosas muy buenas. Cada partido es nuevo y una nueva oportunidad. Tenemos que pensar en hacer un gran partido ante un magnífico rival y ser capaces de llegar al límite, no hay otra opción de enfrentarse al Barcelona. Hay que llegar al límite en todos los sentidos futbolísticos, pero lo pasado anteriormente no nos va a ayudar", dijo Lopetegui en rueda de prensa.

Preguntado por la baja de Lenglet en los culés, el técnico de los nervionenses quitó importancia. "Ellos tienen una baja, pero tienen una plantilla amplia y grande, con grandes jugadores. El que juegue estará preparado. Nos enfrentamos a un gran equipo y creo que no cambiará mucho si juega un jugador u otro", indicó.

Por otro lado, Lopetegui dijo -ante la opción de dar descanso a Navas- que "Jesús lo ha jugado todo, es cierto, incluso con la selección, porque se lo merece". "Es un jugador importante para nosotros y lo seguirá siendo, sin duda", añadió sobre el lateral campeón del mundo.

Además, respecto a los posibles movimientos de aquí al día 5, el técnico de los andaluces quiso ser prudente. "Las salidas o entradas son tema de Monchi, tenemos plena confianza en él, él sabe lo que necesitamos y nosotros estamos al 100% con los cinco sentidos puestos en el partido del Barcelona. Los importantes son los que están aquí, que son los que nos van a ayudar en el partido de este domingo", continuó Lopetegui.

"Preferiría vivir el partido en el banquillo, hay más posibilidades de conexión con el equipo, pero estoy sancionado y tengo que mejorar y aprender. Los importantes son, de todos modos, los que están en el campo, los jugadores", finalizó Lopetegui, que seguirá el encuentro desde la grada dada su expulsión en la última jornada por protestas al árbitro.