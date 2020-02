Lopetegui: "Se ha hecho justicia porque hemos sido superiores al Cluj"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, valoró positivamente el pase a los octavos de final de la Europa League y aseguró que se hizo "justicia" porque fueron "superiores" al Cluj rumano, que estuvo a punto de dar la sorpresa en el Sánchez-Pizjuán con un gol que fue anulado a tres minutos del final.

"Ha sido un partido sufrido porque no hemos marcado, pero hemos tenido muchísimas situaciones de gol. Creo que suficientes para haber terminado con un marcador más comodo. Sin embargo, si no llega el gol -poco a poco- el equipo contrario se cree las opciones. Además, ellos tienen un buen juego directo con segunda jugada y en las faltas", analizó Lopetegui.

"Únicamente han tenido cinco minutos de sensación de peligro. El partido ha sido nuestro absolutamente. Luego llegó el gol con mana clara y afortunadamente el VAR lo ha anulado. Hemos sido merecedores de más, pero ya hay que pensar en el sorteo de mañana. Estaremos en el bombo y muchos 'grandes' de Europa, no", añadió.

"Era un partido complejo, la cabeza funciona demasiado, pero creo que el objetivo está conseguido. Esto es fútbol, si no marcas siempre estás expuesto a conseguir un gol. El hecho de no marcar hace que estas situaciones tengan más valor. Se ha hecho justicia porque hemos sido superiores al Cluj", reiteró.

Preguntado por las cuestiones a mejorar, el técnico dijo que son "todos los equipos" los que tienen "mucho que mejorar". "Esto lo digo siempre, cuando ganamos, perdemos o empatamos. Pensamos en lo que viene y el rival que nos toque lo afrontaremos con ambición y ganas de pasar a cuartos", explicó.

Por último, Lopetegui no criticó al portero Bono porque le vio "bien" independientemente de la acción del gol del Cluj que finalmente fue anulado. "Ha hecho un buen partido, la repetición del gol no la he visto, pero por suerte quedó invalidada por la mano", celebró.