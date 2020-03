Lopetegui: "No sé por qué aquí no fuimos previsores"

Fútbol.- Lopetegui, sobre la crisis del coronavirus: "No sé por qué aquí no fuim

Fútbol.- Lopetegui, sobre la crisis del coronavirus: "No sé por qué aquí no fuim - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha lamentado que las autoridades españolas no hayan sido "previsoras" con la crisis del coronavirus, con un ejemplo claro en Italia que vieron "muy tarde", aunque ha asegurado que ahora "no es momento de buscar responsabilidades" sino de ayudar sobre todo a las "generaciones que han sacado a España de la posguerra" y que están "muriendo de forma increíble".

"Hay una cosa clara y no sé por qué no sé intuía aquí, cuando estaba pasando al lado, en Italia. No sé por qué aquí no fuimos previsores en ese aspecto. El fútbol está en un segundo plano y creo que tomó las decisiones incluso antes, porque el escenario lo exigía", declaró en la radio oficial del club hispalense.

En este sentido, el preparador sevillista explicó que se ha reaccionado "muy tarde". "Se me ha muerto gente que conocía y a la que le tenía mucho cariño en Madrid, y otros están en riesgo. Esto ataca a todo el mundo. Hay un enemigo común, que es el virus, y estamos tristes, pero no es momento de buscar responsabilidades. Las medidas no han sido suficientes, es difícil, pero teníamos un ejemplo muy cerca y lo miramos muy tarde", apuntó.

Por todo ello, tiene claro que el fútbol es "un escenario secundario" y que lo principal es proteger a las personas mayores. "Ahora lo prioritario es la salud de todos, de esas generaciones que han sacado a España de la posguerra y están muriendo de forma increíble. Muchas veces oigo con enfado que esta enfermedad solo ataca a los mayores, pero a ellos les debemos la vida y hay mucha ingratitud en esos comentarios. Hay que cuidarles especialmente a ellos", subrayó.

Ahora, deben tratar de poner un "granito de arena" quedándose en casa en este "momento histórico y dramático" que viven "con preocupación". "Es un momento en el que todos estamos en las trincheras. Evaluar si las medidas tomadas son oportunas u oportunistas... no es el momento ahora. En las trincheras no se puede mirar a otro lado y tenemos que luchar para que esto pase pronto. La responsabilidad de todos es importante", manifestó.

"Se saldrá de esta siendo responsables, dejando trabajar a nuestros sanitarios de la mejor manera, no colapsando los hospitales y sabiendo que esto es serio, pero con la seguridad absoluta de que saldremos, con heridas irreparables pero aprendiendo como sociedad. Hay que tomar conciencia, crecer y ser más realistas y menos demagogos", continuó.

En el aspecto deportivo, Lopetegui destacó que tiene "la plantilla más comprometida" con la que ha trabajado. "Todos tienen un compromiso enorme por el trabajo que estábamos haciendo. Y así lo siguen haciendo ahora, estando cerca de sus familias y con gente que está sufriendo. Están siendo todos muy generosos y profesionales. Nos va a ayudar a todos en la posible vuelta a la competición. Siempre les he dicho el orgullo que sentía por ellos, sobre todo en momentos malos, porque me han mostrado dos cosas clave: compromiso y ambición. Desde ahí se puede salir de momentos malos y crecer", expuso.

Sobre la resolución del torneo, el técnico vasco recordó que "se han jugado tres cuartos de temporada". "No se puede obviar eso. Quien decida, que lo haga por ese tramo jugado, es como lo veo", indicó. "Todos los equipos tienen una estrategia de preparación. La que hemos llevado nosotros en julio y agosto ya la hemos perdido, porque en este parón de mes o mes y medio la perdemos. Esa ventaja que tú pudieras haber tenido en base a hacer de una determinada manera las cosas, cambia totalmente", señaló.

Así, se encuentran ante un escenario "totalmente nuevo" que "tampoco es justo". "El factor emocional va a ser importante, el tiempo de preparación que haya también, lo hecho anteriormente vale de bien poco o nada... No se ajusta a la igualdad y a la justicia de una temporada seguida. No sé qué escenario se va a dar y creo que va a ir para largo. Los que decidan, decidirán si conviene tocar dos temporadas o terminar una y arrancar la otra de manera limpia", aseveró.

Por último, aseguró que está "empezando a disfrutar de la casa" en este aislamiento. "Tienes todo el día, pero entre una cosa y otra se pasa. Gran parte es feo, porque lo pasas viendo noticias que afectan. La otra parte intentamos mantener la cabeza limpia con fútbol y algo de ocio con la familia. Mi hijo mayor está solo en Madrid en un piso y el mediano y la pequeña aquí con nosotros. Él está bien, teletrabajando; nos gustaría estar todos juntos, pero hay gente que lo está pasando mucho peor", concluyó.