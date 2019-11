Lopetegui no piensa en el Betis: "Tenemos que centrar la cabeza"

Publicado 06/11/2019 20:08:09 CET

Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui no piensa en el Betis: "Tenemos que centrar la ca

Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui no piensa en el Betis: "Tenemos que centrar la ca - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, pidió a su equipo "centrar la cabeza" en la Liga Europa con "máximo respeto" al Dudelange, de cara la cuarta jornada del Grupo A este jueves y sin pensar en el derbi con el Betis el domingo en liga.

"Esperamos un partido complejo. Es un rival que en la ida nos planteó problemas y no lo decantamos hasta el final. Están bien organizados y con físico y tienen personalidad. En su campo tienen más energía y más posibilidades, a los resultados nos remitimos, porque aquí han puesto complicadas las cosas a muchos rivales europeos", dijo en la rueda de prensa previa.

El conjunto andaluz viaja a Luxemburgo con la opción de sellar de manera matemática su pase a los cruces, sin pensar en el partido en el Benito Villamarín. "No cuesta no pensar más allá. Esta competición es histórica para el club y mañana nos jugamos tres puntos muy importantes. No hay otro objetivo. Vamos con el máximo respeto a todo el mundo y vamos a por el objetivo que queremos, que es ganar el partido y llevarnos los tres puntos", dijo.

"Estamos en un momento donde venimos de jugar cada tres días en una fase bastante larga. Todos los jugadores son muy importante y las palabra equipo y plantilla son más importantes que nunca. Es el momento de mostrar nuestros recursos y tenemos que centrar la cabeza en esta competición, que nos ilusiona mucho y en un rival que nos va a obligar a hacer un gran partido", añadió.

Lopetegui habló del estado físico de Banega, que "no está al 100%", y de las condiciones del campo del Dudelange. "No hay excusa ninguna para el partido de mañana, ni el césped ni nada. Tampoco será un partido trampa, esta competición tiene equipos muy buenos y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. El Dudelange tendrá seguro mucha personalidad y estaremos preparados para ser capaces de hacer nuestro juego", zanjó.