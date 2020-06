Lopetegui: "La palabra que más repetimos es ilusión"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, se ha mostrado positivo y ambicioso en la previa del partido contra el Leganés ya que en su equipo la palabra "ilusión", por cumplir el objetivo y estar en la Liga de Campeones el año siguiente, es la más repetida.

"La palabra que más repetimos es ilusión, por hacer un buen partido y cumplir los objetivos. Queremos seguir compitiendo bien, creyendo en nuestras opciones, y por encima de la situación o del rival", aseguró en rueda de prensa.

Además, no espera ayuda de ningún tercero en esa lucha por estar entre los cuatro primeros, algo que está en su mano pese a haber cedido la tercera plaza al Atlético de Madrid.

"Al haber tantos partidos no podemos pensar que nos tiene que ayudar un resultado de otro partido. Nosotros tenemos que sumar y en eso tenemos que centrarnos. Va a ser una batalla futbolística continua, vamos a llegar muy ajustados al final y hay que estar preparados", avisó.

Tras el parón, tiene la sensación de que cada partido es una "oportunidad" que se debe aprovechar. "Este partido es complejo, ante un rival que ha podido ganar los tres o cuatro últimos partidos, con buenos jugadores y que nos va a exigir estar al 100%. Ese es el objetivo sin ir más allá", señaló sobre el duelo ante el Leganés, que lucha por evitar el descenso.

"Es un buen equipo. Tienen bastantes jugadores que conocemos bien y son de nivel. En Primera todos tienen buenas plantillas y muchas veces por la inercia los equipos pueden estar como están, pero tienen argumentos futbolísticos y buenos jugadores", opinó sobre los 'pepineros'.

Por otro lado, confía en renovar a un Ever Banega que termina contrato este martes 30 de junio. "Estamos trabajando en ello e ilusionados en que así sea. Es un jugador importante y está en un buen momento. Estaríamos encantados con que nos pudiera ayudar en el mes que queda con los retos tan importantes que tenemos. Soy muy positivo y espero que así sea. Es lo que puedo decir", manifestó.

En cuanto a su sanción, que le impedirá estar en el banquillo, le restó importancia. "Los que juegan son los futbolistas, que son los protagonistas. Me ubicaré donde me tenga que ubicar y pueda ver el partido con perspectiva. Todavía no lo sé dónde lo veré, pero los importantes estarán en el campo. Como se oye todo podré decir algo desde arriba, pero no es algo que me preocupe ahora", aseguró.