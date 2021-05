Lopetegui: "Es un penalti claro y por eso lo han pitado"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró orgulloso de su equipo a pesar de dejar escapar la victoria ante el Real Madrid en el último minuto (2-2), al tiempo que vio como "claro" el penalti que les dio el 1-2 aunque reconoció que no tiene del todo claro el criterio arbitral para señalar manos en el área.

"No he visto la jugada en el campo, luego la he visto y tengo la opinión de que es penalti claro y por eso la han pitado. La realidad es que no puede aseverar que tengo claro cuándo es penalti y cuándo no, entiendo que no es fácil", dijo en rueda de prensa.

El preparador andaluz respondió así a las quejas del rival y apuntó que el Sevilla rozó una victoria que les hubiera enganchado de nuevo a la pelea por la Liga. "Siento orgullo por el trabajo de los chicos, ninguna palabra de reproche en un partido complejo en el que el Real Madrid se jugaba ser primero y nosotros engancharnos. Hemos llegado hasta la orilla y un gol de rebote nos hace perder dos puntos ante un magnífico rival", dijo.

"Hemos defendido bien, con mucho orden. No recuerdo ninguna parada de Bono, pero con el Real Madrid, si estás cerca de tu portería, puede pasar algo y desafortunadamente ha venido ese gol, algo que te deja un sabor amargo", añadió sobre el 2-2 en el minuto 94, con un disparo de Kroos que topó en Hazard.

"Hoy nos hemos llevado una decepción, pero contra el Athletic también al haber tenido ocasiones y no culminar. El equipo se ha levantado y ha demostrado que tiene esa mentalidad y ha venido a Madrid con la ambición de ganar", terminó.