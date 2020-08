Lopetegui: "La Roma terminó siendo el equipo más en forma de Italia"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, se refirió al partido de este jueves contra la Roma como "una final" que ilusiona en la Liga Europa, para avanzar cuartos de final en el formato a partido único y darse la opción de pelear por otro título, ante un rival "en forma".

"El rival lleva una racha muy positiva unida a buen juego, ha dado con la tecla y tiene una gran plantilla y entrenador. Ha terminado siendo el equipo más en forma de la liga italiana, pero todo esto no está bajo nuestro control", dijo este miércoles en la rueda de prensa previa en el MSV Arena de Duisburgo.

Tras lograr el objetivo en liga, cuartos en zona 'Champions', el cinco veces campeón en la Liga Europa pone ahora su objetivo en seguir agrandando un palmarés récord en la competición desde el cruce de octavos con los italianos. "Estamos con muchísima ilusión, olvidando las dificultades, la ambición y las ganas tienen que poder con todo", afirmó.

"Nos tenemos que centrar en nosotros, dar nuestra mejor versión, hacer un gran partido, es una final y no hay otra forma de superar a un equipo tan bueno como la Roma. Desde marzo, suceden cosas muy cambiantes que te obligan a la adaptación siempre. Es una situación que nos tiene que dar energía extra para superar cualquier dificultad", añadió.

El entrenador de los andaluces se refirió a ese gran regreso a la competición tras el confinamiento. "El equipo ha mostrado una gran mentalidad ante una situación adversa, la ilusión es la que nos tiene que guiar", confesó, al tiempo que ofreció pocos detalles del once. "Es cierto que Gudelj no está y que Fernando terminó lesionado LaLiga, pero ha mejorado y vamos a esperar a mañana para tomar la decisión final", dijo.

"Sacaremos el mejor once que podamos, pero los partidos no los ganan sólo los once que salen de inicio. Tenemos el día de hoy y el de mañana para perfilar el once que saldrá al principio. Tenemos que hacer muchas cosas muy bien para competir con la Roma y superarlos. Tenemos un límite de energía y esas están dedicadas a preparar el partido de mañana", terminó.