Lopetegui: "Tenemos ilusión al margen de que los puntos no influyan"

Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui: "Tenemos ilusión al margen de que los puntos no - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se refirió a la "ilusión" de seguir una buena línea en la Liga Europa a pesar "de que los puntos no influyan", en el duelo de este jueves ante Qarabag con el Grupo A ya ganado a falta de dos jornadas.

"Lo afrontamos desde el máximo respeto a nosotros mismos, a la afición y a la competición. Queremos ser fieles a nuestra idea y jugar bien al margen del contexto. El rival se juega el todo por el todo y hay que igualar esa intensidad y esa ambición", dijo.

El técnico de los andaluces apuntó a la importancia de ofrecer un buen partido a la afición del Ramón Sánchez Pizjuán. "Hay que aprovechar para hacer un buen partido ante nuestro público y darle continuidad a la Europa League con tres puntos más. Para ello trataremos de hacer el once más apropiado para que los que salgan tengan esa ambición y que la gente disfrute", afirmó.

"Es un partido de Europa League y tenemos ilusión al margen de que los puntos no influyan. Tratamos de que sea algo nuestro y que no dependa del exterior. Esa es una fortaleza del equipo, que no tenga nada que ver lo que se diga sobre el partido para estar motivados", añadió.

El técnico vasco prepara rotaciones, e incluso habló de un posible cambio de sistema. "Ya hemos jugado alguna vez con dos delanteros. Tengo alguna idea pero ya mañana veremos. Lo más importante es prepararse para un rival que nos va a poner el listón muy alto en intensidad y ambición", dijo.

Como nombre propio, Lopetegui se refirió a la posible ausencia de Jesús Navas, un auténtico fijo en el once del Sevilla. "Hoy ha entrenado, vamos a dejar que evolucione e iremos viendo durante la semana cómo está", afirmó.