López Nieto: "El Premio APDM nos coloca en el mapa de los que pueden pelear por todo"

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (d), junto al capitán del Unicaja Baloncesto de Málaga, Alberto Díaz (c), y el presidente del Unicaja Baloncesto de Málaga, Antonio Jesús López Nieto (i), posan con el trofeo de la Basketball Champions L - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, afirmó que el Premio APDM 2025 en la gala del próximo lunes en El Beatriz Madrid Auditorio les sitúa en el "mapa de los que pueden pelear por todo", tras ganar la Basketball Champions League en 2024 y 2025, la Copa Intercontinental FIBA en 2024 y 2025, la Copa del Rey 2023 y 2025, y la Supercopa Endesa 2024.

"Este premio nos coloca en el mapa de los que pueden pelear por todo", manifestó López Nieto, que, según él, el reconocimiento de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid avala el modelo del club malagueño.

"Para nosotros es importante porque trasciende el contexto de Málaga y Andalucía. Este premio certifica que hoy se nos ve como un equipo con opciones reales de luchar por cualquier título. Lo que tiene valor es que, si comparas presupuestos y estructuras, el mérito es enorme. No somos un transatlántico. Pero hemos construido un modelo", añadió.

El dirigente conoce el reverso de los ciclos ganadores: la obligación de sostenerlos. "Hemos normalizado en los últimos tiempos los títulos y, a veces, no les damos la dimensión que tienen. Pero ganar continuamente es muy complicado porque desgasta. Tienes que tener una mentalidad continua, de saber pelear", afirmó.

Ese enfoque explica también por qué el presidente insiste tanto en un mensaje que a veces se interpreta como conservador, pero que en realidad es estratégico: gestionar expectativas. "En el deporte, del éxito a la decepción hay una canasta", recalcó.

¿NBA EUROPA O EUROLIGA?

El presidente cajista ha sido una de las voces más claras sobre el debate que hoy condiciona el baloncesto continental: la irrupción de la NBA en Europa y el conflicto sin resolver con la Euroliga. "Sería un error que sobrevivieran las dos. Tendrían que llegar a un acuerdo sólido para ordenar el mapa. No puede haber cuatro o cinco competiciones europeas", sostuvo López Nieto.

Y ofrece una explicación que no es solo deportiva sino de industria. "Dividimos intereses, cargamos a los jugadores de partidos, aumentan lesiones y es difícil llenar pabellones con partidos cada dos días. Es un problema de egos. Hay que poner sentido común", manifestó

En su radiografía aparece también la arquitectura que se ha ido insinuando para la posible NBA Europa: franquicias fijas en grandes plazas y un acceso competitivo limitado para el resto. "Unicaja nunca va a ser una franquicia fija de la NBA. Lo serán ciudades muy grandes y luego habrá plazas por acceso deportivo. Tiene que haber una competición con retorno económico real y una segunda fuerte para acceder. Llámalo, NBA o Euroliga, pero con sentido", explicó.

Si hubiese que señalar un punto de inflexión en este ciclo, la respuesta sería 2021: Unicaja abandona el entorno Euroliga (Eurocup) y apuesta por la Basketball Champions League. En Málaga fue una decisión discutida; en Europa, hoy, es un caso de estudio. Menos desgaste, partidos con 'chicha', posibilidades reales de título y un marco más coherente con el tamaño económico del club.

"Cuando decidimos ir a la BCL no fue por el millón para el campeón; fue por el sistema de competición. La Euroliga es preciosa para verla, pero no está diseñada para nosotros. No tenemos manta para ella", indicó.

En un club que mira la estructura, el ciclo deportivo tiene un nombre propio: Ibon Navarro, entrenador de un equipo reconocible en estilo y, sobre todo, en mentalidad. "Tenemos predisposición para aprender cosas nuevas. Los nuevos han tenido una buena acogida, pero adaptarnos lleva tiempo. La idea se mantiene: jugar dinámico y ser agresivos defensivamente. Habrá matices, sobre todo en lo ofensivo, por las características de los jugadores. Necesitamos integrar y construir", comentó.

El tercer pilar del triángulo es Juanma Rodríguez, director deportivo, pieza esencial en una era en la que el talento se compra caro y se retiene aún más caro. Su diagnóstico es tan realista como ambicioso: el mercado se estrecha por la NCAA, la G-League, los contratos 'two-way', la irrupción de ligas asiáticas y el aumento de plantillas en Euroliga por calendarios inasumibles.

"Ahora sigues a muchos jugadores y cuando preguntas te dicen que hay cuatro equipos de Euroliga por medio. Uno de los grandes éxitos del club es el trato y cuidado a los jugadores. Eso lo perciben. Y eso nos permite atraer perfiles que, de otro modo, estarían fuera de nuestro alcance", señaló.