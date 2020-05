Loren: "El Betis está por encima del Sevilla en lo deportivo"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Betis Loren Morón ha asegurado que su equipo quizás está ahora mismo "por encima" del Sevilla FC "en lo deportivo", de cara al derbi que vivirán en la primera jornada de reanudación de LaLiga Santander y que se jugará en un Ramón Sánchez-Pizjuán donde ya han dado "muchos sustos", y ha negado que en el equipo verdiblanco haya "miedo" por el riesgo de contagio de coronavirus.

"En un derbi no hay favoritos, y más en este, que es tan especial. Aquí en Sevilla, cuando sale el calendario, se miran estas dos fechas y esa semana se paraliza toda Sevilla. Es verdad que no hay favoritos, ni cuando el Betis estaba mal y el Sevilla estaba bien, ni ahora, que creo que el Betis está muy igual, por no decir que está por encima del Sevilla en lo deportivo. Aunque seamos visitantes, iremos allí con la intención de llevarnos los tres puntos. Hemos dado muchos sustos allí y vamos a por uno más", declaró en una entrevista a Canal Sur.

En este sentido, considera que el parón por la pandemia de coronavirus no frenará la buena racha que llevaban en marzo. "Es verdad que estábamos en una racha bastante buena, habíamos encadenado partidos de gran nivel, en la línea que queremos todos. He visto al equipo con muchas ganas de volver, todo el cuerpo técnico, el club y los jugadores han hecho un trabajo espectacular desde sus casas. En unas semanas se verá si nos ha venido bien o mal el parón", indicó.

Además, el malagueño aseguró que no renuncian todavía a pelear por jugar la próxima temporada en Europa. "Somos conscientes de que es muy difícil, pero tenemos un equipo que puede optar a todo. Mientras haya posibilidades, vamos a luchar por todo. Veo al equipo muy concienciado; siempre nos han matado y nos duele, queremos demostrar que ninguno se rinde. Estoy seguro de que este Betis no está muerto y de que vamos a luchar por todo hasta el final", explicó.

Por otra parte, Loren afirmó que el fútbol es un deporte "que solo con verlo levanta el estado de ánimo", y confía en que pueda ayudar a la gente después de tanto tiempo de confinamiento. "Para nosotros va a ser muy raro que no se puedan ver los campos llenos, pero lo que no hace el fútbol no lo hace nadie. Estamos en el momento en el que ya vemos la luz al final del túnel", expuso.

"Todo futbolista odia las pretemporadas, y esta temporada, al ser dos, es muy duro. Hemos pasado una mala situación todos los españoles con esto del virus, pero empezamos una etapa ilusionante. Ya estamos con grupos. Creí que entrenar de manera individual iba a ser un poquillo más duro. Todo deportista quiere estar con el grupo, porque echas de menos a todos. Ahora esperamos disfrutar de tener más el balón en los pies", continuó.

Sobre las medidas de seguridad en los entrenamientos, el goleador verdiblanco se mostró muy tranquilo. "Yo creo que nadie del Betis tiene miedo. Estamos con unas normas muy estrictas, que se están cumpliendo. Es todo totalmente seguro, estamos más seguros aquí que en nuestras casas porque se descontamina todo todos los días", manifestó.

También reconoció que estuvo "muy pendiente" del regreso de la Bundesliga. "Todo el mundo tenía mono de fútbol. Es raro ver los campos vacíos; es otro fútbol, creo que mucha gente va a poder disfrutar también de otros sonidos del fútbol. Habrá que tener cuidado con todas las palabras que digamos, porque se va a escuchar todo", dijo sobre las conversaciones en el campo.

Por último, habló de su futuro en el club andaluz, con el que tiene contrato hasta 2022. "Aquí en el Betis estoy muy bien, tengo contrato. En el futuro puede cambiar todo un poco, pero yo estoy feliz aquí, la gente me quiere muchísimo. La temporada pasada no rendí al nivel que yo quería, he tenido muchas críticas, pero pude revertir esta situación y ahora hemos hecho una hermandad muy buena. Ojalá dure muchos años", finalizó.