Louzán agradece al Real Madrid y Florentino Pérez estar "en el seno" de la UEFA, que es "lo acertado"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha comentado este jueves que el principio acordado por la UEFA y el Real Madrid, por el que los blancos vuelven a formar parte del máximo organismo del fútbol europeo, es "bueno para el fútbol y ha agradecido al club blanco y Florentino Pérez su "generosidad" para estar en "el seno de lo acertado".

"En principio es muy bueno para el fútbol europeo que Real Madrid y UEFA estén juntos. Que el Real Madrid esté en ese seno es lo acertado y quiero agradecer la generosidad del club y Florentino Pérez para este gran acuerdo", afirmó el presidente de la Federación Española de Fútbol tras el congreso de la UEFA después del acuerdo entre el club blanco y la UEFA por el cual vuelven a unir sus caminos.

Louzán subrayó que están "muy contentos" porque este es "el camino". "Es similar al que hemos iniciado en la RFEF hace un año, de que aquí tenemos que jugar y ganar todos. Un club tan importante en España y en el mundo como es el Real Madrid, tiene que estar donde está todo el fútbol, y por eso estoy muy contento", añadió.

Por otro lado, el dirigente gallego habló sobre la fecha de la final de la Copa del Rey Mapfre: "Se están valorando varias posibilidades para la final entre el 18 y el 19 de abril. Por primera vez, el Real Betis está jugando competición europea y liga en La Cartuja, y a nivel operativo nos anda bastante justo el tiempo. Las opciones son el sábado por la noche (21.00 horas) o el domingo (16.00 horas). Ese es el margen de maniobra que tenemos ahora mismo".

