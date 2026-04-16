Louzán: "La Copa es más que un encuentro deportivo, representa la ilusión de dos aficiones"

Rafael Louzán, Juanma Moreno y José Luis Sanz, junto al trofeo de la Copa del Rey de fútbol, en San Telmo. - FRANCISCO J. OLMO- EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, expresó este jueves su "gratitud" a Sevilla y a Andalucía por acoger este sábado la final de la Copa del Rey Mapfre entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja, y dejó claro que este partido "es más que un encuentro deportivo".

"Quiero expresar mi gratitud al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta de Andalucía por recibir al fútbol español en un lugar tan arraigado en la historia de la ciudad, y la historia de España", señaló Louzán en el acto de recepción del trofeo de la Copa del Rey en el Palacio de San Telmo, donde llegó portada en calesa por Gabi Fernández y Xabi Prieto, exjugadores de Atlético de Madrid y Real Sociedad, respectivamente.

El máximo mandatario federativo recalcó que "el fútbol quiere devolver la generosidad recibida con una gran cita en la que Andalucía y Sevilla sean, una vez más, referentes internacionales". "Esta competición es mucho más que un encuentro deportivo, representa la ilusión de dos aficiones. Es la pasión del fútbol en torno a dos clubes que han luchado por estar aquí, como son Atlético de Madrid y Real Sociedad", sentenció.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, calificó esta final como la "fiesta del fútbol español" y destacó que sea la undécima vez que se celebra en la capital andaluza, agradeciendo a la RFEF y a la Junta de Andalucía su "apuesta" por la ciudad.

"Era una apuesta segura porque Sevilla tiene un magnífico estadio de 70.000 espectadores", aseguró Sanz, que indicó que "Sevilla es una ciudad especializada en la organización de grandes eventos deportivos y con una amplia oferta hostelera, que este fin de semana ha presentado un lleno técnico", añadió.

Además, resaltó que Sevilla es una ciudad "bien comunicada". "Espero que disfruten de la ciudad de Sevilla, de la Feria de Abril y de la tarde de toros con Morante y con un magnífico partido que ganará el Betis", concluyó el edil en relación al partido de este jueves del conjunto verdiblanco que se juega en La Cartuja ante el Braga portugués su pase a las semifinales de la Liga Europa.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección en las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno, puso en valor la importancia de esta final porque supone "una proyección" del fútbol español, de España, y "muy especial" de la región y la ciudad.

El dirigente dio la bienvenida y la enhorabuena a ambos finalistas y a sus correspondientes aficiones, y remarcó que tanto para Andalucía como para Sevilla es "un orgullo y un hito" poder ser anfitrionas de un evento deportivo de gran importancia a nivel nacional.

Además, dio las gracias a Rafael Louzán por su "apuesta decidida por La Cartuja, Sevilla y por Andalucía". "Gracias por tenernos en cuenta, por sentirnos próximos, por esa cooperación y colaboración tan estrecha. Además por esa complicidad que hace que los obstáculos que puedan aparecer, los podamos remover entre todos", expresó.

"Nos sentimos sumamente honrados y también sumamente reconocidos tras el esfuerzo realizado también en el estadio para actualizarlo, mejorar su aforo y hacerlo mucho más confortable", recordó el líder autonómico, añadiendo que este proyecto seguirá desarrollándose con el objetivo de mejorarlo de cara a ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

El candidato por el PP-A también se refirió a la repercusión económica directa en la capital hispalense por albergar este partido, cifrándola en torno a los 260 millones de euros, lo que acredita, a su juicio, "una tendencia muy clara de que el deporte se ha consolidado en Andalucía también como un motor económico y también turístico de primer orden".

"Mi deseo es que desde Andalucía volvamos a ser una vez más ejemplos en España, con respeto, sin insultos, que reine buen ambiente, sin ningún tipo de pelea; evidentemente, con juego limpio, sin engaños, que la lucha sea entre adversarios y que al final, se den la mano. Espero que impere la honestidad, el esfuerzo, el respeto y los valores que tanto amamos en Andalucía", concluyó.