Louzán: "Creo que hemos hecho un buen trabajo, el fútbol español vuelve a ser un equipo unido"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, consideró este lunes que han hecho "un buen trabajo" desde que hace casi un año llegase al sillón presidencial para dirigir un fútbol nacional que "vuelve a ser un equipo unido".

"Mañana martes se cumplirá un año de que tuve el honor de presidir y recibir vuestra confianza para presidir la RFEF. El 16 de diciembre de 2024 me dirigía a vosotros para expresar mi compromiso de abrir las puertas de la Ciudad del Fútbol a todos y os pedí confianza, unión, trabajo y un cierto margen para recuperar el tiempo perdido. Vinimos para hacer, no para estar, para afrontar los problemas y cambiar las cosas y creo que hemos hecho un buen trabajo, pero ahora os corresponde a vosotros la valoración", subrayó Louzán en su discurso inicial en la Asamblea General Extraordinaria.

El dirigente reiteró que han conseguido "la unión en el fútbol". "En esta casa del fútbol español, hoy y desde hace un año, entran todos, y, sobre todo, la sociedad en general cree en nosotros. Somos uno, somos la casa de todos los actores del fútbol a la que se entra para hablar, dirimir discrepancias y para llegar a consensos y acuerdos", indicó.

"El fútbol español vuelve a ser un equipo unido. Unión no es estar de acuerdo en todo, entiendo la unión en el fútbol como lealtad, responsabilidad y trabajo conjunto por el bien de nuestro deporte. Sólo podemos avanzar desde la palabra y el diálogo entre instituciones. Hemos abierto nuestras puertas a todos y hemos salido a conversar con todos", añadió.

Para Louzán, "acabó el tiempo en el que esta casa se comunicaba con otras instituciones claves para el fútbol español a través de burofaxes o denuncias en el juzgado". "He repetido durante este año que venimos para hacer cosas, el tiempo dirá si lo hacemos bien o mal, pero por el momento creo que hemos sentado las bases para mejorar nuestro fútbol", apuntó.