Louzán: "España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, anunció este lunes que España "liderará el Mundial" de 2030, que coorganiza con Portugal y Marruecos y que nuestro país acogerá "la final", además de adelantar que la final de la Copa del Rey MAPFRE será "cien por cien seguro" el fin de semana "del 18-19 de abril", aunque falta saber qué día exacto, porque el Real Betis "está jugando" en La Cartuja y "hay que adaptar" el calendario.

"España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final", informó el presidente del organismo federativo, que asistió este lunes a la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Además, confirmó también el fin de semana en el que se disputará la final de Copa. "Lo que había manifestado es que íbamos a proceder al cambio, que está en marcha y ahora falta saber si pudiera ser el 18 o el 19 de abril, pero es cien por cien seguro que va a ser ese fin de semana, para que no haya más cambios", señaló.

En ese sentido, el dirigente gallego relató que el cambio es por "una cuestión de seguridad", para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan trabajar de la mejor manera posible. "Y para la propia ciudad de Sevilla creo que es bueno que no concentremos la final de la Copa con otro evento más, la Feria. Es bueno para todos trabajar coordinadamente, y esto lo podemos hacer gracias a que existe una coordinación muy buena con LaLiga, que nos hemos sentado, buscando lo mejor", afirmó.

Y para ese cambio se ha de tener en cuenta el calendario del Real Betis, que esta temporada juega como local en el estadio de La Cartuja por las obras en su estadio, el Benito Villamarín. "Lo he explicado, como sabéis hay un equipo que está jugando allí, que es el Real Betis, y juega competición europea, Copa del Rey y LaLiga. Hay que adaptar un poco todo", comentó.

"Todo está más o menos trabajado y estamos coordinados también, sin duda, con la entidad que ha apostado por la Copa del Rey, que es la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Esperemos que salga bien", indicó.

Este cambio de fechas afectaría también a la jornada liguera, aunque a Louzán no le preocupa por el "trabajo coordinado entre LaLiga y la RFEF". "Habrá un desplazamiento en la jornada, sí. Pero vamos estamos ya desde hace unos días trabajando y todo va a ir por el camino que corresponde", tranquilizó.

"Hoy lo destacábamos en Navarra, en Pamplona, precisamente de que esa consolidación de trabajo coordinado y del buen hacer de LaLiga y de la Federación está dando sus frutos. Puedo decir y debo decir que la estabilidad, la coordinación, el buen hacer y el trabajo en equipo al final da sus resultados. Ahí están evidentemente la mejora de ingresos para el fútbol español", concluyó.