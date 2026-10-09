Louzán y De la Fuente asisten a la recepción por el Día de la Comunidad Valenciana

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, han asistido a la recepción por el Día de la Comunidad Valenciana. - RFEF

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, han asistido a la recepción por el Día de la Comunitat Valenciana, donde han sido recibidos por el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca.

En este Día de la Comunitat Valenciana el Gobierno valenciano ha reconocido con su Alta Distinción a los internacionales Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, ambos nacidos en Valencia, por su reciente campeonato del mundo en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat en Valencia.