Louzán garantiza que la Final de Copa del Rey se disputará en Sevilla en una fecha distinta al sábado de Feria

General view during the FIFA World Cup 2026 qualifier football match, Group E, played between Spain and Turkey at Estadio de La Cartuja on November 18, 2025 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha garantizado que la final de la Copa del Rey del próximo año, así como las ediciones de 2027 y 2028, se celebrará en Sevilla, y que no coincidirá con el sábado de la Feria de abril ni con la prueba del Mundial de MotoGP de Jerez.

Aunque no se ha confirmado la fecha del encuentro, se había barajado que el duelo se disputase el 25 de abril, coincidiendo con el sábado de Feria y el Mundial de motociclismo, algo desaconsejado, ya que la final de Copa congrega a más de 70.000 espectadores, sin olvidar los miles de aficionados que se desplazan pese a no contar con entradas.

Así lo ha afirmado Louzán en una entrevista en la cadena COPE, donde ha destacado que tanto el director de Competición de la RFEF como su homólogo en LaLiga están buscando "la mejor solución". "Hay que tener en cuenta que antes se utilizaba La Cartuja solo para la final de Copa y ahora juega allí el Betis sus partidos de liga y de la UEFA", ha afirmado.

"Vestir una instalación como esa lleva su tiempo: el estadio tiene que estar en condiciones y, por lo tanto, esa fecha que estaba prevista inicialmente en el calendario, que se hizo en el mes de junio, no va a ser, será otra", ha añadido, sin desvelar qué días están en estos momentos sobre la mesa.

Louzán sí ha querido dejar claro que la disputa de la final en Sevilla no está en riesgo. "No existe ninguna otra posibilidad, de modo que será Sevilla 2026, Sevilla 2027 y Sevilla 2028", ha zanjado cuestionado al respecto.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento habían advertido días atrás de la complejidad de garantizar la seguridad y los servicios básicos un fin de semana donde, además, tiene lugar el Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, a escasos 90 kilómetros de la capital andaluza, en el que se dan cita decenas de miles de aficionados al deporte de las dos ruedas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, también había instado al alcalde a que llevara a cabo "las gestiones necesarias" para evitar la coincidencia de ambos eventos --final de Copa y Feria de Abril-- dado que, en su opinión, esa coincidencia provocaría "importantes distorsiones en los servicios públicos", especialmente en los dispositivos policiales, que requerirían "un refuerzo extraordinario".