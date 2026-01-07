Louzán y Laporta se reúnen en Yeda antes de la Supercopa de España

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se reúne en Yeda (Arabia Saudí) con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la previa de la Supercopa de España - RFEF

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha iniciado este miércoles en Yeda (Arabia Saudí) su ronda de reuniones con los clubes participantes en la Supercopa de España con un encuentro con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a pocas horas del inicio de una nueva edición del torneo.

Según informó la RFEF, Louzán y Laporta conversaron sobre distintos aspectos relacionados con la Supercopa de España, así como sobre la actualidad del fútbol español en su conjunto, en una reunión celebrada en la ciudad saudí que acoge el primer torneo del año.

El presidente de la RFEF encabezó la delegación federativa, en la que también estuvieron presentes el secretario general del organismo, Álvaro de Miguel, el director técnico de desarrollo y de la selección absoluta, Aitor Karanka, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, y el director general de la RFEF.

Por parte del FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga EA Sports, la Copa del Rey MAPFRE y la propia Supercopa, el club estuvo representado, además de por su presidente, por una delegación de su junta directiva encabezada por el vicepresidente primero, Rafael Yuste.

El conjunto blaugrana ejercerá como local en la primera de las semifinales de la Supercopa de España, prevista para la noche de este miércoles en el Alinma Stadium de Yeda frente al Athletic Club, a las 20.00 horas en España.

El Athletic será el segundo de los clubes con los que Rafael Louzán mantendrá reuniones en Arabia Saudí, antes de verse el jueves con los máximos responsables de Real Madrid y Atlético de Madrid, completando así la ronda de contactos con los participantes en la competición.