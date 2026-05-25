Louzán: "Esta es la lista de todo un país, es la lista de España"

Archivo - Rafael Louzan, President of the Royal Spanish Football Federation, attends during the presentation of Sonia Bermudez as new head coach of Spain at Ciudad del Futbol on September 10, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió este lunes que la convocatoria elaborada por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México -del 11 de junio al 19 de julio- "es la lista de todo un país, es la lista de España".

"Es una persona tranquila, sencilla, y todo su gran equipo, todo su 'staff', está o estuvo a favor para lograr la mejor lista posible. Es verdad que probablemente hubiera alguna baja de última hora por el tema de lesiones y demás, pero es la lista de todo un país, es la lista de España", señaló el dirigente en el evento en el que se desveló la convocatoria de 26 jugadores para el Mundial.

Desde el Espacio Telefónica, Louzán felicitó a De la Fuente "por el compromiso, por el trabajo, la dedicación que ha tenido, y también por la responsabilidad que asume con este gran reto". "Estamos delante de la cita del deporte más importante del mundo", advirtió.

"Él sabe el reto, sabe el compromiso, lo vimos antes, lo vamos a ver ahora y lo veremos en el Mundial, extraordinariamente tranquilo, pausado y sobre todo muy integrado con esa gran familia que se llama selección española", concluyó Louzán.