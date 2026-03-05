Louzán y Milagros Tolón insisten en que el Mundial 2030 "será proyecto de país" y dejará "un legado duradero"

Reunión Interministerial por el Mundial 2030, con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, entre otros. - CSD

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presidió este jueves la reunión de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial de Fútbol de 2030, con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en la que insistieron en que la cita será "será proyecto de país" y dejará "un legado duradero".

En este encuentro, el principal objetivo era formalizar la estructura de grupos de trabajo que coordinarán la acción del Gobierno de España en relación con este acontecimiento deportivo en el verano de 2030, organizado junto a Portugal y Marruecos.

Durante la reunión se aprobó la puesta en marcha de los grupos de trabajo especializados en materia Legal; Seguridad; Sedes, estadios e infraestructuras; Alojamientos y servicios a los equipos; Transporte y movilidad; Tecnología; Comunicación; y Coordinación.

Porque la organización del Mundial 2030 exigirá "un importante despliegue de recursos públicos, técnicos y humanos", tal y como subrayó durante su intervención la ministra Milagros Tolón, quien ostenta la presidencia de la Comisión Interministerial.

El vicepresidente es el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. Además, en este órgano están representados los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Interior; Transportes y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Transformación Digital y de la Función Pública.

En la reunión celebrada este jueves, la Comisión Interministerial acordó estructurar su actividad en diferentes grupos de trabajo especializados, lo que garantizará "una gestión eficiente" de los recursos y "una adecuada coordinación con la FIFA y la RFEF", así como con los Gobiernos de Portugal y Marruecos y las diferentes Administraciones Públicas, en el primer Mundial intercontinental de la historia.

Estos grupos de trabajo también contarán con la colaboración de entidades como el Comité Olímpico Español -cuyo presidente, Alejandro Blanco, presidirá el grupo de trabajo de Coordinación-, el Comité Paralímpico Español y la propia RFEF.

Rafael Louzán también es miembro de esta Comisión Interministerial, en la que asimismo participarán un representante de la FIFA y otras personalidades de reconocido prestigio. El presidente de la RFEF recordó la importancia del trabajo colaborativo para el Mundial masculino de fútbol de 2030, a unos días del inicio de la visita de la FIFA a las sedes.

"España tiene que ofrecer una imagen de seriedad y solvencia que se aleje de disputas partidistas. Es tiempo de desterrar los egoísmos ante una cita que llega a todo el planeta y que dejará un legado de España como país. Es obligatorio dejar de pensar en términos locales y personales. Será un proyecto de país", señaló.

En ese sentido la RFEF, que fue designada por FIFA para la organización del torneo mundialista, trasladará al máximo organismo del fútbol los avances y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos en el libro de candidatura. Entre ellos acometer la renovación de infraestructuras, adecuar las comunicaciones o apoyar el tejido empresarial que se prepara para recibir el torneo.

En la reunión de este jueves destacó también la presencia del exseleccionador nacional Vicente del Bosque, campeón del mundo en 2010; el exfutbolista y entrenador Luis Milla; y el presidente de Leyendas de España, Salva Ballesta. También fueron invitados el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y la presidenta del RC Celta, Marián Mouriño.

En representación de las Comunidades Autónomas, asistió la asesora en materia de Deporte y Actividad Física de la Generalitat de Catalunya, María Teresa Fuster; y estuvo presente el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda; así como los representantes de UGT, Juana Gregori Martínez, y de CCOO, Armando Recio.

Otras personalidades como el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Jesús Álvarez; la directora de Deportes de TVE, Rosana Romero; la subdirectora de Deportes de RNE, Silvia Barba; y la directora del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá, Elena Martínez también participaron.

Según el comunicado del CSD, el calendario establecido prevé que todos los grupos de trabajo celebren al menos una primera reunión antes de finales del mes de mayo, con el objetivo de presentar un primer balance de los avances en el próximo encuentro de la Comisión Interministerial, previsto para el mes de junio.

Además, la ministra Milagros Tolón informó de que en los próximos días se celebrarán nuevas reuniones de coordinación entre el Gobierno y la FIFA, coincidiendo con las visitas técnicas por parte de representantes del organismo rector del fútbol mundial a distintos estadios y ciudades españolas.

En ese sentido, la titular de la cartera de Deportes apeló a la colaboración institucional para convertir este evento en "el mejor Mundial de la historia y un mensaje de unidad entre culturas, pueblos y continentes". Y remarcó que el objetivo del Gobierno es que el Mundial de 2030 deje "un legado duradero para el país", tanto desde el punto de vista deportivo como social y económico.