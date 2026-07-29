Louzán pide a los árbitros subir la exigencia en la próxima temporada

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha pedido a los árbitros subir la exigencia en la próxima temporada de fútbol 2026-27. - RFEF

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha pedido este miércoles a los árbitros de LaLiga EA Sports, que están llevando a cabo un seminario en Las Caldas en Oviedo (Asturias), a "subir la exigencia" para seguir creciendo en la próxima temporada 2026-27.

Rafael Louzán ha compartido con los colegiados de Primera el éxito del fútbol español, haciéndoles partícipes de los últimos logros a nivel deportivo, y les ha emplazado a seguir por la misma línea con vistas a la temporada que empieza en apenas dos semanas.

"Quisiera hacer un reconocimiento al arbitraje español. Empieza una nueva temporada, la tenemos muy cerca, y el fútbol español será el fútbol de referencia. Habrá que hacer todo lo posible para dar lo mejor de nosotros mismos, estoy convencido de que así será", ha manifestado el presidente.

Louzán, quien ha transmitido sus felicitaciones a los árbitros ascendidos a la máxima categoría, ha puesto en valor el rumbo emprendido hace un año por el renovado equipo de trabajo del Comité Técnico de Árbitros (CTA) encabezado por Fran Soto. "Quiero felicitar a Fran por su trabajo, generosidad y entrega. A Fran y a todo el equipo humano que trabaja en el CTA, gracias por el compromiso", indicó.

Para el máximo responsable de la RFEF, el escenario actual es el ideal para seguir creciendo desde la confianza y el convencimiento absoluto de que los árbitros españoles están a un gran nivel. "Hay paz, confianza y esperanza en el futuro. Éste es el camino, todos los actores del fútbol español tienen que seguir trabajando juntos. Y eso incluye a los árbitros. Sentíos realmente orgullosos", manifestó.

Los árbitros de Primera trabajarán en la localidad asturiana hasta el domingo, día en el que serán relevados por sus colegas de LaLiga Hypermotion.