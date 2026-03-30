Louzán recibe en Las Rozas a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán (derecha), recibe en Las Rozas a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. - RFEF

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo este lunes un encuentro con una delegación de la Federación Peruana de Fútbol, encabezada por su presidente, Agustín Lozano, en Las Rozas, coincidiendo con el partido que jugará mañana la selección peruana contra Honduras en Leganés.

Durante la reunión, en la que también estuvo el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, el director de Relaciones Internacionales, Eduard Dervishaj, así como la secretaria de la Federación Peruana, Sabrina Martín, entre otros, se abordó el próximo encuentro amistoso, que enfrentará a las dos selecciones en Puebla.

El día 8 de junio, en el último compromiso de la selección antes del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, es la fecha elegida para disputar el partido que llevará el lema 'Puebla, tierra de campeones; la prueba final. Perú vs España', en el estadio Cuauhtémoc de esta localidad mexicana.